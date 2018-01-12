Karabükspor'dan Bursaspor'a transfer!

Sezon başında Kazakistan'ın Akhmat takımından bonservissiz transfer edilen, kanatlarda ve forvet hattında görev yapan Gheorghe Grozav, Kardemir Karabükspor'la sözleşmesini fesh etti.



Grozav, Karabükspor'la sözleşmesini fesh etmesinin ardından Bursaspor'la sezon sonuna kadar anlaştı.



Bu sezon Kardemir Karabükspor formasıyla 14 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıkan Gheorghe Grozav 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.



Romanya Milli Takımı forması da giyen Grozav, toplamda 22 maça çıkıp 4 gol attı.