Karabükspor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçti

1 Temmuz’dan itibaren Bolu’nun Gerede ilçesinde kampa girecek olan Kardemir Karabükspor’un teknik heyet ve futbolcuları, Özel MEDİKAR hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Bugün başlayan ve yarın son bulacak sağlık kontrolünün ardından kırmızı-mavili ekip 14 günlük birinci etap kampı için Bolu’ya geçecek. Karabükspor buradaki kampın ardından ikinci etap kampı için Slovenya’ya geçerek hazırlıklarını burada sürdürecek.