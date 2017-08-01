Karabükspor’da bilet fiyatları belli oldu

Erikçi, geçtiğimiz hafta yönetim kurulu olarak sezonluk kombine fiyatlarını belirlediklerini ve 1 Ağustos itibari ile satışa çıktığını kaydederek, "Yönetim kurulu olarak ayrıca, tek maçlık bilet fiyatlarımızı da belirledik. Buna göre, normal maçlarda Kale Arkaları 30 TL, Maraton 40 TL ve Kapalı Tribün ise 50 TL olacak. 4 büyükler dediğimiz, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon maçlarında ise kale arkaları 60 TL, Maraton 90 TL ve Kapalı Tribün ise 150 TL olarak satılacak” dedi.

Basın Sözcüsü Koray Erikçi ayrıca, sezonluk kombine biletlerde Kapalı Tribün Alt Kısım 500 TL, Kapalı Tribün Üst A Blok 500 TL, Kapalı Tribün Üst B Blok 700 TL, Kapalı Tribün Üst C Blok 600 TL, Kale Arkası Tribünler Kuzey-Güney 200 TL, Maraton Tribünü ise 400 TL olarak satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.