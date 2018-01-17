Karabükspor'da 3 imza birden

Kırmızı-mavili kulübün Metin Türker Tesisleri Toplantı Salonu’nda futbol şube sorumlusu Bülent Toraman’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Sakaryaspor forması giyen orta saha oyuncusu Murat Akın’la 1,5 yıllık, Karabükspor’un altyapısından yetişen Batman Petrolspor forması giyen forvet oyuncusu Yusuf Akbulut’la 1,5 yıllık ve Kastamonuspor forması giyen ön libero oyuncusu Alican Karadağ ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Toraman, kadrolarına kattıkları oyuncuların kendilerine katkı vereceklerine inandıklarını söyleyerek, hayırlı olmasını temenni etti.