Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karabükspor, Torje ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Rusya Premier Ligi ekibi Terek Grozny’den Gabriel Torje ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:53
Karabükspor, Torje ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Daha önce Süper Lig’de Konyaspor ve Osmanlıspor’da da forma giyen Gabriel Torje kiralık olarakKarabükspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hikmet Ferudun Tankut Tesislerine gelen 27 yaşındaki Rumen sağ kanat oyuncusu Torje, Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül ve Asbaşkan Ahmet Karabacak’ın da katılımıyla kendisini bir yıllığına kiralık olarak Kardemir Karabüksporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Rusya’nın Terek takımından Gabriel Torje ile 1 yıllık anlaşma yaptıklarını satın alma opsiyonlarının olduğunu söyledi.

Gül, “Torje Türkiye’de tanınan bir oyuncu. Daha önce Osmanlıspor ve Konyaspor’da oynamış bir oyuncu. Bizdeki performansı ile tekrardan milli takımda yer bulacağına inanıyorum. Karabükspor’a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Genç yaşına rağmen 50’den fazla milli olmuş bir oyuncu aynı zamanda İspanya, İtalya, Rusya ve Romanya’da boy göstermiş bir oyuncu. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Torje ise konuşmasında, "İlk bu teklifi duyduğumda çok heyecanlandım. Türkiye dönmek istiyordum her zaman için. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takıma fayda sağlamak istiyorum. Geçen sene milli takıma kaybetmiştim. Ben takıma yardımcı olacağım onlarda benim milli takıma dönmem için yardımcı olacak. Burada arkadaşlarım benim çok çabuk kabul edeceğini düşünüyorum.Romanyalı ve daha önce Osmanlıspor’da oynadığım arkadaşlarım da var” dedi.

İmza töreninde Asbaşkan Ahmet Karabacak, diğer yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:53
  1. Türkiye
  2. Karabük
  3. Konya
  4. İtalya
  5. Rusya
  6. Kardemir
  7. Kardemir Karabükspor
  8. Romanya
  9. İspanya
  10. Konyaspor
  11. Karabükspor
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    1. Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    2. Resim bulunan bir yerde namaz..
    3. FETÖ sanıklarına tek tip elbise yolda
    4. Türk askerinin Mali ve Orta Afrika..
    5. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Sıradan..
    6. Başbakan: Ana omurgasını çökerttik
    7. Avukatların yargılandığı FETÖ..
    8. Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik..
    9. Milli Savunma Bakanı Işık: Türkiye,..
    10. Kaleci Oğuzhan Bahadır 'ByLock'tan..
    11. Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı..
    12. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: 15..
    13. Teröristlerce öldürülen çobanın..
    14. Katar Savunma Bakanı Atiyye: Katar da..
    15. Yargıtayın FETÖ'nün darbe girişimine..
    16. Türk askerinin UNIFIL'deki görev..
    17. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-357052.html
    18. Filipinler'de Bangsamoro Temel Yasası..
    19. 450 yıllık mahalle gün yüzüne..
    20. Bakanlar Kurulu toplandı
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!