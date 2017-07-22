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Karabükspor Slovenya'da sınır dışı edildi

Slovenya'nın Maribor kentinde yeni sezona hazırlanmayı planlayan Süper Lig ekibi Karabükspor, tesis görevlileriyle yaşanan tartışma nedeniyle ülkeden çıkarıldı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:20
Karabükspor Slovenya'da sınır dışı edildi

Karabükspor'un yeni sezon hazırlıkları tatsız başladı. Daha önceden planlandığı şekilde dün Slovenya'nın Maribor kentine giden Karabükspor, ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. İddiaya göre, kafilenin ülkeden çıkarılma sürecinde yaşananlar şöyle:

  • Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Maribor'a ulaştıklarında tesis görevlilerine saha zemininin bozukluğu nedeniyle sitemde bulundu. Zeminin çok bakımsız olduğunu ifade eden Sözeri, rahatsızlığını iletti. Bir süre sonra tesis görevlileri ile Sözeri arasında fiziksel müdahaleler yaşanmaya başlandı. Bu esnada teknik ekipten bazı isimler de olaya dahil oldu ve küçük çaplı itiş kakış yaşandı.Olay sonrası tesis görevlileri, Karabükspor teknik ekibinden şikayetçi olarak yerel makamlara başvurdu. Yaşananlar sonrası polis güçleri ve adli makamlar olaylara müdahil oldu. Hatta durum Slovenya'nın Türkiye konsolosluğuna kadar iletildi. Yoğun görüşmeler sonrası Karabükspor'un olayın geçtiği tesislerde kamp yapmasının sağlıklı olmayacağı değerlendirildi.

Fanatik'in özel haberine göre; Slovenya makamları, Erkan Sözeri ve olaya karışanlar hakkında işlem yapılmayacağını ancak kafilenin ülkeyi terk etmesi gerektiğini Türk yetkililere iletti.

Graz'a geçtiler

Bir an önce yeni sezon hazırlıklarına başlamak isteyen ve imkanları elverişli bir tesiste çalışmak isteyen Karabükspor kafilesi de yönetim kurulunun onayını alarak Avusturya'ya geçti. Kafile Graz kentine yakın bir bölgede bulunan tesise yerleşerek yeni sezon çalışmalarına başladı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:20
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