Karabükspor evinde Sivasspor'a boyun eğdi

Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta skoru belirleyen gol ise Arouna Kone'den geldi. 72. dakikada Ziya Erdal'ın ortasına kafayı harika vuran Fildişili yıldız, Sivasspor'a 3 puanı getiren isim oldu. Öte yandan Kone bu golle Süpe Lig'deki gol sayısını da 5'e çıkardı.

Bu sonuçla Sivasspor 16 puana yükselirken Kardemir Karabükspor 8 puanda kaldı.

Kardemir Karabükspor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Alpaslan Dedeş

Kardemir Karabükspor: Rybka, Papp, Dany, Gaman, Ibanez, Torje, Ceyhun Gülselam (Dk. 83 Skulason), Poko, Grozav (Dk. 76 Bliznichenko), Tanase, Seleznov (Dk. 70 İlhan Depe)

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya Erdal, Rıdvan Şimşek (Dk. 61 Emre Kılınç), Bifouma (Dk. 85 Medjani), Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 54 Mert Hakan Yandaş), Kone

Gol: Dk. 72 Kone (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Ceyhun Gülselam, Dk. 45 Grozav, Dk. 69 Tanase, Dk. 77 Poko (Kardemir Karabükspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında Poko'nun uzaktan vuruşunda, kaleci Rochet topu kontrol etti.

27. dakikada Torje'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte bulunan Dany'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

58. dakikada Kardemir Karabükspor'da Torje'nin kullandığı köşe atışında, ceza sahası içinde Papp'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

63. dakikada Grozav'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Tanase'nin vuruşunda, kaleci Rochet topu kornere çeldi.

64. dakikada Grozav'ın sol çaprazdan şutunda, top kaleci Rochet'te kaldı.

72. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Kone, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.