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Karabükspor, Bolu’da güç depoluyor

Kardemir Karabükspor, birinci etap kamp çalışmaları için gittiği Bolu’nun Karacasu beldesinde çalışmalarına başladı.

02 Temmuz 2017 Pazar 13:16
Karabükspor, Bolu’da güç depoluyor

Kondisyon ağırlıklı güç depolamaya başlayan kırmızı-mavili ekibin teknik direktörü Erkan Sözeri, disiplinli şekilde sürdürdükleri çalışmaları bozmandan devam edeceklerini ve ana hedeflerinin takım halinde başarılı olmak olduğunu söyledi.

Sözeri, mevcut kadrolarına iki takviye daha yaptıktan sonra ligde güzel işler başaracaklarını kaydederek, “Oyunculara ve takıma çok güveniyorum. 3-4 günlük gözlemimde hem saha içinde hem de saha dışında çok disiplinli işini seven ve sahiplenen ve aksatmayan bir takımım var. Buda benim içim olumlu. Bu işin realitesinde disiplin var. Bu askeri disiplin değil ama realitesinde işini sevme var. Böyle olursak başarılı oluruz. Bunu bozmandan devam edeceğiz. Saha içinde de koşu mesafesi ile performansı ve mücadelesi ile bütün halinde oynayan bir takım olarak çok başarılı olmak bizim ana hedefimiz” dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül’ün de takip ettiği idmanda kırmızı-mavili takım, ısınma ve koşudan sonra istasyon, pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Karabük temsilcisi, idmana çift kale maç ile devam etti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 13:16
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