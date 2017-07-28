Karabükspor, Avusturya kampında sona yaklaştı

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren kırmızı-mavili ekip daha sonra pas, orta ve şut çalışması yapıldı.

Kampta açıklamalarda bulunan Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Slovenya’da başladıkları ikinci etap kamp çalışmalarını saha koşullarından dolayı Avusturya’da sürdürdüklerini söyledi.

Avusturya kampında şu ana kadar 3 hazırlık maçı yaptıklarını ve bunlardan galibiyetle ayrıldıklarını kaydeden Gül, “Oynadığımız üç maçtan da çok memnun kaldık ve galip ayrıldık. Burada önemli olan maçlardaki sonuç değil ziyadesiyle oynanan oyundu. Bizi sevindiren memnun eden bir futbol ortaya koydu futbolcularımız. Yeni teknik heyetimizle birlikte uyumu sağlayan bir takım görüntümüz var” dedi.

Gül, uzun süredir peşinde oldukları Grozav ile 3 yıllık bir ön protokol imzaladıklarını da belirterek, “Uzun zamandır 10 numara konusunu konuşuyorduk. Ofansif olarak bir orta saha oyuncusuna ihtiyacımız vardı. Traore’den sonra o bölgeye transfer yapmamız gerekiyordu ve bu boşluğu da Grazov transferi ile doldurmuş olduk. Grovaz da takıma önemli katkı sağlayarak güç katacaktır. Daha önce Ferhat, Çağlar, Hamidou ve Torje ile anlaşmıştık” diye konuştu.

Öte yandan Karabükspor bugün akşam Akhisarspor ile son hazırlık maçını oynadıktan sonra pazar günü Avusturya kampını tamamlayarak 4-5 Ağustos’ta Ankara’da TSYD turnuvasında Osmanlıspor ve Malatyaspor ile karşılaşacak.