Karabükspor-Alanyaspor'u 1-0 yendi
Spor Toto Süper Lig'in 20.hafta karşılaşmasında Karabükspor ile Alanyaspor karşılaştı.03 Şubat 2018 Cumartesi 22:33
Spor Toto Süper Lig'in 20.hafta karşılaşmasında Karabükspor ile Alanyaspor'u 1-0 yendi.
1. dakikada Karabükspor atağında Ergin Keleş’in ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Remy son anda çelerek mutlak golü önledi.
15. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emre Akbaba, ceza sahasına gönderdi. Isaac Sackey penaltı noktasının hemen yanından vurdu ancak top auta gitti.
35. dakikada Osman Çelik'in ortasında topla buluşan Kravchenko’nun ceza sahası içinden çektiği şutta top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
41. dakikada Alexe'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Remy yine gole izin vermedi.
46. dakikada N'Sakala'nın verdiği kısa pasla topla buluşan Emre Akbaba'nın altıpasın hemen solundan şutunda top kaleci Çağlar’a çarpıp kornere gitti.
61. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Fernandes’in kaleye uzaktan vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
69. dakikada Kage'nin kısa pasıyla topla buluşan Ergin Keleş'in ceza sahası yayı önünden şutunda meşin yuvarlak kaleci Remy’de kaldı.
79. dakikada kullanılan korner atışında Alexe’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler , İbrahim Bozbey , Mehmet Salih Mazlum
Karabükspor: Çağlar , Osman Çelik (Hamidou dk 86 ), Kravchenko, Ferhat , Hakan Aslantaş , Ibanez , İshak , Murat Akın , Bliznichenko (Kage dk. 65 ), Ergin Keleş (Lenadrino dk. 78 ), Alexe
Aytemiz Alanyaspor: Remy , Gassama , Barış (Augusto dk. 63 ), Tzavellas , N’sakala , Welinton , Sackey , Lucas (Douglas dk. 81 ), Efecan (Cenk Ahmet dk. 81 ), Emre Akbaba , Fernandes
Gol: Alexe (dk. 79) (Karabükspor)
Sarı kartlar: Kravchenko, Alexe, Bliznichenko, Hakan, İbanez, Kage (Karabükspor), Lucas, Welinton (Alanyaspor)
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