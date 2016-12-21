Karabük Üniversitesinden büyük başarı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Robot Kulübü, Tokyo'da düzenlenen "Japon Sumo Robot Turnuvası 2016''ya "Hırçın", "Sakin", "Avcı" ve "Neşter" isimli robotlarla katıldı.

Turnuvanın geçen yılki müsabakasında şampiyon olan "Sakin" ile "Avcı" isimli robotlar, 48 rakibini geride bırakarak finale kaldı. KBÜ'ye ait robotların zorlu mücadelesinden "Avcı" galip ayrılarak dünya birincisi oldu.

Yokozuna (Başpehlivanlık) unvanını takım arkadaşına kaptıran "Sakin" ise dünya ikincisi oldu.

KBÜ Robot Kulübü Akademik Danışmanı ve Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu başarının bu robotları tasarlayıp yapan öğrencilerine ait olduğunu söyledi.

Türkiye'nin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde elde edilen başarının yüzlerini güldürdüğünü vurgulayan Bayır, "Robot kulübü olarak sağlam adımlarla ilerliyoruz. Japonya'da iki robotumuz final oynadı. Burada ülkemizin adını duyurmanın mutluluğunu yaşadık. Geçen yıl da bu mutluluğu yaşamıştık. Bu yıl hem birinciliği hem de ikinciliği alarak mutluluğumuzu katlamış olduk. Elde edilen başarılarda önemli katkısı olan, öğrencilerimize ve ekibimize büyük destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat'a ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teşekkür ederim. Ülkemize döndüğümüzde bu mutluluğu basın önünde halkımızla paylaşacağız." diye konuştu.