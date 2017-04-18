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Karabük Üniversitesi öğrencileri dualarla Umre’ye uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği özel umre turuyla kutsal topraklara gidecek olan Karabük Üniversitesi öğrencileri için uğurlama merasimi düzenlendi.

Karabük Üniversitesi öğrencileri dualarla Umre’ye uğurlandı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:20

Umre yolculuğuna çıkacak olan 30 kişilik öğrenci kafilesi, öğle namazının ardından Üniversite Camii önünde kalabalık bir grup tarafından dualarla yolcu edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üniversite öğrencilerinin bilgi, görgü, tecrübe, dini duygu ve motivasyonlarının artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği “Haydi Üniversiteli Gençler Umreye” kampanyasına Karabük Üniversitesi’nden toplam 60 öğrenci kayıt oldu. Bu öğrencilerden 30’u daha önce gruplar halinde kutsal topraklara ulaşmıştı. Geriye kalan 30 öğrenci İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer önderliğinde umreye hareket etti. Hareket öncesinde düzenlenen uğurlama programına kalabalık bir grup iştirak etti. Öğrenci velileri duygu dolu anlar yaşadı. Uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaşan öğrenciler okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla yolcu edildi.

Programa Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük İl Müftüsü Halil Bektaş, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, akademik ve idari personel ile veliler ve öğrenciler katıldı.

 
EtiketlerKarabükDiyanet İşleri BaşkanlığıDiyanet İşleriUmre
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:20
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