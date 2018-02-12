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Karabük onu böyle uğurlamıştı... Şehidin vasiyeti yerine getiriliyor

TSK tarafından Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın vasiyetinde yer alan ‘Anneme o istediği evi alsınlar’ sözü yerine getiriliyor.

12 Şubat 2018 Pazartesi 20:07
Karabük onu böyle uğurlamıştı... Şehidin vasiyeti yerine getiriliyor

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, şehidin, arkadaşına attığı mesajda "Anneme o istediği evi alsınlar." vasiyetini anımsattı.

Vasiyetin ortaya çıkmasının ardından bir iş adamının söz konusu evi almak istediğini anlatan Şahin, "Bir iş adamı herkes gibi basından şehidimizin vasiyetini okumuş ve beni telefonla arayarak söz konusu evi şehidin ailesine almak istediğini söyledi. Ben de şehidin babası İsmail Bey ile temasa geçtim ve olurlarını aldım. İsminin gizli tutulmasını isteyen iş adamımızı aradım, Türk Kızılayı aracılığı ile Safranbolu’dan evi almak istediğini ifade etti. Safranbolu Kaymakamımız da konuyu takip edecek." ifadesini kullandı.

Şehidin vasiyetinin yerine getirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Şahin, bir kez daha şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilediğini kaydetti.

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, cep telefonundan şehit olursa ailesine iletilmek üzere attığı duygu yüklü mesajlar ortaya çıkmıştı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 7 Şubat'ta şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, 10 Ocak 2018'de, şehit olursa ailesine iletilmek üzere bir arkadaşına cep telefonundan attığı mesajda, şunları kaydetmişti:

"Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a (eşi) söyleyin üzülmesinler kesinlikle. Hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir, üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra Teyze'nin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 20:07
  1. TSK
  2. Suriye
  3. Afrin bölgesi
  4. PYD/PKK
  5. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

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