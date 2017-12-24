Karabük kaçtı, Trabzon yakaladı

Deplasmanda Kardemir Karabükspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ezeli rakiplerinin puan kaybettiği fırsat haftasını tepti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Trabzonspor'da sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz, kaleye vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

26. dakikada misafir takımın gelişen atağında Okay Yokuşlu'nun derinleme pasına hareketlenen Burak Yılmaz, soldan ceza sahası içine girerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

27. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında Poko'nun pasında topla buluşan İlhan Depe, ceza sahası dışından kaleye vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

42. dakikada Trabzonpor'da Burak Yılmaz, ceza sahası dışında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.

45+4 dakikada ev sahihi ekip köşe vuruşu kazandı. Sağ kanattan Ibanez'in kullandığı kornerde ceza alanı içinde kaleci Onur Recep Kıvrak topu ellinden kaçırdı. Kaleci Onur'la hava topuna yükselen Yatabare bu fırsattan yararlanamadı ve meşin yuvarlağı yandan dışarıya gönderdi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Trabzonspor, geçen haftaki Bursaspor maçının 11'ine göre sahaya 3 değişiklikle çıktı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, stoperde kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yerine Mustafa Akbaş'a görev verirken, orta alanda da yine kart cezalısı olan Juraj Kucka'nın yerine Onazi'yi tercih etti. Çalımbay ayrıca N'Doye'yi yedeğe çekerek Olcay Şahan'a forma verdi.

Gribal enfeksiyon geçiren Fabian Castillo ile sakatlığı bulunan Hasan Batuhan Artarslan, 18 kişilik kadroda yer almadı.

7 oyuncu ceza sınırında

Trabzonspor'da maç öncesi 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

Bordo-mavililerde Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Matus Bero ve Burak Yılmaz, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek ve ikinci yarının ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Bordo-mavili takım, Kardemir Karabükspor karşısına, Onur Recep Kıvrak, Pereira, Mustafa Akbaş, Hubocan, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Burak Yılmaz 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Esteban, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Durica, Sosa, Volkan Şen, N'Doye, Bero, Rodallega ve Mustafa Türkmen ve genç stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen'i yedek soyundurdu.

Trabzonspor taraftarları, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda kendilerine ayrılan yaklaşık 600 kişilik tribünü tamamen doldurdu.

Kardemir Karabükspor cephesi

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmasını da kaybeden ve zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'un antrenörü Levent Açıkgöz, ligin 16. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 2-0 yenildikleri Fenerbahçe maçının ilk 11'inde değişiklik yapmayarak bu maça çıktı.

Karabük ekibinde, sakatlığı bulunan Dany Nounkeu, kadro dışı kalan kaleci Ahmet Şahin ile izinli olan Gheorghe Teodor Grozav, Gabriel Torje, Cristian Tanase ve Paul Papp kadroda yok.

Kardemir Karabüksporlu futbolcu Barış Başdaş, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşerek, ikinci yarının ilk haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçında görev yapamayacak.

Karabüksporlu taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı.

İLK 11’LER

Karabükspor: Çağlar, Osman, Barış, Gaman, Ibanez, Ceyhun, Poko, Skulason, İlhan, Serdar, Yatabare

Trabzonspor: Onur, Tomas, Mustafa Akbaş, Mas, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Olcay, Abdülkadir Ömür, Burak