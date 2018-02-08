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Karabağlar Arçelik servisi

Beyaz eşyalarımızı evimizin içinde neredeyse ev halkından birisi gibi görmeye başlarız kullanmaya başladıktan bir müddet sonra. Çünkü beyaz eşyaların hepsi insanlığa hizmet vermek için üretilmiş olan cihazlardır.

08 Şubat 2018 Perşembe 13:14
Karabağlar Arçelik servisi

Beyaz eşyaların tümü çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, klima, fırın bulaşık makinesi, mikrodalga fırın, kombi, derin dondurucu, buzdolabı, fırınlı ocak ve aspiratör olarak sayılabilir. Uzun süre kullanıma uygun olarak üretilmiş olan bu beyaz eşyaların bazı süreçlerde kullanma hatalarından bazı süreçlerde ise uzun süre kullanımdan dolayı arıza gösterdiği görülmektedir. Karabağlar Arçelik Sevisi olarak İzmir ve çevresindeki ilçelerde beyaz eşyalarda oluşan arızaların hepsini gidermek için hizmet veriyoruz. Hızlı bir şekilde 0232 271 71 14 numaralı telefondan bizlere ulaşarak arıza kaydı oluşturabilir, isterseniz beyaz eşyalarınıza yapılmasını istediğiniz bakım için randevu alabilirsiniz. Güvenli bir şekilde arızalanmış olan beyaz eşyanızın tamirini yaptırmak için Karabağlar Arçelik Servisimizi arayarak arızanızın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Buca Arçelik Servisi

Bu makalemizin içeriğinde Buca Arçelik Servisi olarak buzdolabı arızalarından bahsedelim istedik, buzdolabı evimizin mutfaklarında kullanmış olduğumuz gıdaların taze ve doğal durmasını sağlamaya yarayan yaz aylarının vazgeçilmez soğuk su isteğini karşılayan beyaz eşyalardır. Uzun süre kullanıma uygun olarak üretilmesi nedeni ile buzdolaplarında aslında çok sık arıza görülmemektedir. Fakat bazı zamanlarda kullanıcı hatasından bazı zamanlarda ise uzun süre kullanmaya dayalı olarak buzdolaplarında da arıza görülme olasılığı vardır. Peki; buzdolabı arızaları nedir? Buzdolaplarında hangi arızalar görülebilir? Buzdolabının hiçbir şekilde çalışmaması arızası,  buzdolabının kompresörünün çalışmama arızası, buzdolabının çok sık veya çalışmaya başladıktan sonra çok uzun çalışıyor olması, dondurucu sıcaklığı çok düşük olmasına rağmen soğutucu sıcaklığının yeterli olması, buzdolabı çalışırken çalışma sesinin normalden çok fazla artıyor olması, buzdolabından sıvı dökülmesi veya sıvı dökülmesinin püskürmesine benzeyen bir takım seslerin  geliyor olması, buzdolabının iç duvarlarında damlacıklar halinde gıdaların üzerine damlayabilen nem birikiyor olması, buzdolabının içinin dolabın içinde koku yapan bir gıdanın olmaması halinde bile sürekli halde kokuyor olması, buzdolabının kapısının kapanmıyor olması buzdolaplarında genel olarak görülen arızalar arasındadır.

Kaynak: http://www.iyetkiliservis.com

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 13:14
  1. Arçelik

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