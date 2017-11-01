Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Atletico Madrid deplasmanından 1 puanla dönerek tarihi bir başarıya imza attı.01 Kasım 2017 Çarşamba 01:31
Şampiyonlar Ligi'nde A,B,C ve D gruplarında toplam 8 maç oynandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Atletico Madrid deplasmanından 1 puanla dönerek tarihi bir başarıya imza attı.
Barcelona ise Yunanistan'da olimpiakos ile 0-0 berabere kaldı. İtalyan devi Juventus ise Sporting Lizbon deplasmanında 1-1 berabere kaldı.
Gecenin maçında ise Roma, kendi evinde konuk ettiği İngiliz devi Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.
İşte gecenin sonuçları;
A Grubu
Basel - CSKA Moskova: 1-2
Manchester United - Benfica: 2-0
B Grubu
Celtic - Bayern Münih: 1-2
PSG - Anderlecht: 5-0
C Grubu
Aletico Madrid - Karabağ FK: 1-1
Roma - Cheslea: 3-0
D Grubu
Olimpiakos - Barcelona: 0-0
Sporting Lizbon - Juventus: 1-1