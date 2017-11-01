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Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Atletico Madrid deplasmanından 1 puanla dönerek tarihi bir başarıya imza attı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 01:31

Şampiyonlar Ligi'nde A,B,C ve D gruplarında toplam 8 maç oynandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Atletico Madrid deplasmanından 1 puanla dönerek tarihi bir başarıya imza attı.

Barcelona ise Yunanistan'da olimpiakos ile 0-0 berabere kaldı. İtalyan devi Juventus ise Sporting Lizbon deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Gecenin maçında ise Roma, kendi evinde konuk ettiği İngiliz devi Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.

İşte gecenin sonuçları;

A Grubu

Basel - CSKA Moskova: 1-2

Manchester United - Benfica: 2-0

B Grubu

Celtic - Bayern Münih: 1-2

PSG - Anderlecht: 5-0

C Grubu

Aletico Madrid - Karabağ FK: 1-1

Roma - Cheslea: 3-0

D Grubu

Olimpiakos - Barcelona: 0-0

Sporting Lizbon - Juventus: 1-1

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 01:31
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