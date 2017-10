''Kara Şahinler'' bir bir düşürülüyor

Afganistan'da görünmeyen savaş yaklaşık 3 yıldır şiddetini artırarak devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında başlayan ''Ömer operasyonu'' ile Afganistan'nın yüzde 47'sini kontrol altına alan Taliban güçleri, coğrafyasını genişletikçe Afganistan'da bulunan aşiretler Taliban'a katılıyor.

ABD'NİN AFGANİSTAN HAMLESİ

Taliban'nın bu ilerleyişine karşı Ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump yeni bir programa geçtiğini duyurarak, bölgeye daha fazla asker gönderme kararı aldı.

Son dönemde ise CIA özel askeri timleri nokta operasyonlar yapmak için Afganistan'a geldi. Uluslararası basına yansımayan üstü kapalı savaşın ise ABD'ye büyük bir bedeli var.

TALİBAN'NIN OPERASYONLARI

Dünya'nın gözü başta Suriye ve Irak'da devam eden savaşa dönmüşken, Taliban güçleri büyük operasyonlar ve ''ısı güdümlü füzeler'' ile ABD askerlerine büyük saldırılar düzenliyor.

Saldırıların ana omurgasını ise Taliban'a karşı operasyona giden ABD helikopterleri oluşturuyor.

TALİBAN'NIN HELİKOPTER SALDIRILARI

Afganistan'nın Vardak vilayetinde Tangi vadisinde 2011 yılının Ağustos ayında gerçekleşen ilk saldırı ile Taliban'nın Helikopter saldırıları başlamış oldu.

İki yılın arından 2013 yılında gerçekleşen saldırı ile Taliban yeniden ABD ve NATO hava gücünü hedef aldı.

Ekim 2016'da Kandahar kentinde Sarah Sagar mıntıkasında, ardından Baglan eyaletinde ABD helikopterleri Taliban'nın RPG füzelerine hedef oldu.

Sonrasında ise Helmand’daki Nad Ali bölgesinde operasyon alanına malzeme taşıyan bir başka ABD helikopteri'de aynı kaderi paylaştı.

Bugün, Logvar eyaleti bölgesinde düşürülen ABD helikopterinde 43 ABD askerinin ölmesi durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

Taliban'nın bu saldırılarından 90'dan fazla ABD askeri öldü, birçoğu ise yaralandı.

TALİBAN EN ÇOK ''RPG'' KULLANIYOR

Taliban güçleri ABD Helikopterleri ısı güdümlü füzelerin yanı sıra RPG-7 füzeleri ile vuruyor.

Omuzdan ateşlenebilen Tanksavar roket olarak bilinen RPG-7 füzeleri Sağlam yapısı, düşük fiyatı ve etkili oluşu nedeni ile Taliban savaşçıları tarafından tercih ediliyor.

SON DURUM NE?

Taliban’ın sahadaki stratejisi, ülke içi geniş hatlar teşkil ederek belirli bölgelerde hakimiyetini geliştirmek. Ülkenin güneyinde Ferah’tan Paktiya’ya geniş bir hat kurmayı başaran Taliban bu hat üzerinden Leşkergah, Kandahar, Ferah ve Tarinkot gibi büyük ilçe merkezlerini kolaylıkla tehdit edebiliyor.

Taliban ülkenin kuzeyinde de benzer bir yaklaşım izleyerek, güneyde olduğu kadar olmasa da başarı sağlamış görünüyor.

Ülkedeki NATO ve ABD misyonu her ne kadar kırsal bölgelere ciddi önem vermese de, bu bölgeler Taliban’ın varlığını besleyen can damarları. Kabil hükümeti ve ABD’nin yaklaşımındaki başarısızlık ve çaresizlik Taliban’ın her geçen gün daha da güçlenmesine olanak sağlıyor.

Serdar Fikret Kılıç / Yeniakit.com.tr