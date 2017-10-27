Dünya sağlık örgütü alarma geçti
Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da 124 kişinin ölümüne neden olan vebanın, diğer ülkelere yayılmasından endişe ediliyor.27 Ekim 2017 Cuma 09:43
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgının diğer ülkeler için tehdit oluşturduğunu belirterek Madagaskar'ı çevreleyen Güney Afrika, Mozambik, Tanzanya, Kenya, Etiyopya, Komorlar, Seyşeller, Mauritius ve Reunion'u (Vanilya Adaları) kapsayan 9 ülke için uyarı yayımladı. "Kara ölüm" 13. ve 14. yüzyılda Avrupa'daki nüfusun üçte birinin ölümüne neden olmuştu.