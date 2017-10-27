Dünya sağlık örgütü alarma geçti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgının diğer ülkeler için tehdit oluşturduğunu belirterek Madagaskar'ı çevreleyen Güney Afrika, Mozambik, Tanzanya, Kenya, Etiyopya, Komorlar, Seyşeller, Mauritius ve Reunion'u (Vanilya Adaları) kapsayan 9 ülke için uyarı yayımladı. "Kara ölüm" 13. ve 14. yüzyılda Avrupa'daki nüfusun üçte birinin ölümüne neden olmuştu.