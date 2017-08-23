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Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni yapıldı

Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle  Orgeneral Yaşar Güler'e devretti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 19:02
Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni yapıldı

Kara Kuvvetleri Komutanlığında Milli Savunma Bakanı  Nurettin Canikli'nin katılımı ile düzenlenen devir teslim töreninde Orgeneral  Salih Zeki Çolak, görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devretti. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Canikli'nin katılımı ile  düzenlenen törende, Orgeneral Çolak'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini,  Orgeneral Güler'e devrettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, Genelkurmay Başkanı  Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Hava  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı törende Orgeneral  Salih Zeki Çolak'a şilt verdiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 19:02
  1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  2. devir teslim
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