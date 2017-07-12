'Kara Harp Okulu' iddianamesi hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulunda (KHO) yaşanan eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelilere, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör amacıyla askeri komutanlıkların gasbedilmesi", "terör amacıyla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamaları yöneltildi.

İddianamedeki şüpheliler arasında eski tuğgeneral ve KHO Dekanı Kerim Acar ile eski albay ve KHO Kurmay Başkanı İlhami Polat da bulunuyor.

Olay tarihinde KHO Komutanı olan Tümgeneral İzzet Çetingöz ise şikayetçiler arasında yer alıyor.

Darbe girişimi gecesi KHO'daki personelin 3 ayrı grupta olduğu tespitine yer verilen iddianamede, ilk grubun günlük mesaiyi terk etmeyenler, ikinci grubun mesaiyi terk eden ancak Tabur Komutanı Kurmay Binbaşı Hasan Hüseyin Eçik'in talimatıyla kışlaya gelen ve nizamiyede görevlendirilenler, üçüncü grubun ise eylemlerin başlaması üzerine okula çağrılan öğrenci adayı, dekanlık ve Savunma Bilimleri Enstitüsü (SAVBEN) personelinden oluştuğu kaydedildi.

İddianamede, birinci grubun, darbe girişiminde aktif rol oynayan çekirdek personel olduğu, okul komutanını etkisiz hale getirerek, onun adına emirlerle çalışanları planlanan faaliyetlere sevk ettiği belirtildi.

İkinci grubun nizamiyede görev alarak KHO'ya dışarıdan gelebilecek ve nakilleri engelleyebilecek halka ve darbe karşıtı kolluk kuvvetlerine karşı sabah saatlerine kadar silahlı ve mühimmatlı şekilde nöbet tuttuğu aktarılan iddianamede, üçüncü grubun, okul içerisindeki eylemleri organize eden İlhami Polat ve Kerim Acar'ın talimatı üzerine silah aldıkları, darbeyi yöneten grubun talimatları doğrultusunda kendilerine verilecek görevleri bekledikleri anlatıldı.

İddianamede bu grubun, okulun güvenliğini sağlama görevinin bulunmadığına dikkati çekildi.

Önceden planlanarak, girişim gecesi 21.50'den itibaren okul komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz'ün zorla alıkonulduğu, okulun sevk ve idaresinin zorla ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, bu saatten itibaren şüphelilerden İlhami Polat'ın yönlendirmeleriyle olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle KHO Dekanı olan şüpheli Kerim Acar'ın okul komutanı rolünü üstlendiği bildirildi.

İddianamede, "Acar, Polat'ın yetkisiz ve kanunsuz emirlerine müdahale etmeyerek ve Polat tarafından verilen emirler esnasında yanında bulunmak suretiyle faaliyetlerin içerisinde yer almış ve Polat ile fikir ve eylem birliği içinde hareket etmiştir." ifadesi yer aldı.

İddianamede olay gecesi KHO'daki tüm faaliyetlerde lider rolü oynayan kişinin Polat olduğu, Acar'ın ise "olayda etkin olmayan pasif lider rolü üstlendiği" vurgulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, KHO iddianamesinin, Ankara'da darbe girişimindeki faaliyetlerle ilgili çok sayıda şüphelisi bulunan son iddianame olduğunu belirterek, bundan sonra teşebbüse ilişkin az şüphelisi olan iddianameler düzenleyebileceklerini kaydetti.