Kar yağışıyla satışlar 2 katına çıktı

Kar yağışından önce satışların durgunluğundan şikayet eden esnaf, özellikle bot reyonlarının boşalmasıyla rahat nefes aldı.

Yurdun büyük bir kısmını özellikle de İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, kışlık ayakkabı satışlarını artırdı. Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ayakkabıcıların yolunu tuttu. Ayakkabı satıcıları karın yağmasıyla birlikte bot satışlarının artmasıyla rahatladı.



“Satışların artması bize umut verdi”



Günde üç-dört çift bot satarken karın yağmasıyla birlikte 20-30 çift bot sattıklarını söyleyen ayakkabı satıcısı İbrahim Şinik, “Ekonomik krizin olduğu bu dönemde satışlarımız bir hayli düşüktü. Günde ortalama üç-dört çift bot satarken kar yağışından sonra bu rakam 20’lere, 30’lara çıktı. Karın yağmasıyla satışlarımızda güzel bir artış oldu. O durağanlıktan sonra satışların artması bize umut verdi, rahatladık. Ticarette çok önemli bir şey vardır. Eğer bir dönemde elinizde çok fazla sezon ürünü kalırsa bir sonraki sezon satamazsınız o çok büyük bir zarardır. Kar yağışıyla en azından bu zararımızı kurtarmış olduk” dedi.



Orijinal deri botlar 100 liradan başlıyor



Piyasada şuanda yer alan botların genel olarak suni deriden yapıldığını bununda çok sağlıklı olmadığını belirten Şinik, “İnsanlar bütçesine göre hareket ediyor. Suni deriyi daha uygun fiyata satıyorlar. Bu da çok sağlıklı olmuyor. Biz biraz daha farklı bir strateji uyguluyoruz. Orijinal deri muhakkak satıyoruz kesinlikle suni deri satmıyoruz. Orijinal derinin fiyatları 100 liradan başlıyor, 250 liraya kadar bot bulabilirler. Bot almaya gelen her insan ‘su geçirir mi?, bot alacağım ama su geçirmemesi lazım, kar suyu geçirmesin’ gibi şeyle söylüyor. Aslında mantıklı ve bilimsel olarak baktığımızda böyle bir şey mümkün değil” diye konuştu.



“Deri ayakkabıya mutlaka boya ve cila yapın”



Su geçirmeyen ayakkabının hava almadığını bununda sağlıklı olmadığını ifade eden Şinik, “Şöyle bir şey var evi su basınca betondan su akmaya başlıyor. Yani beton su geçiriyorsa deri bot neden geçirmesin. Tabii ki bunun kullanımı var, insanlara her zaman şunu tavsiye ediyorum, deri ayakkabı aldığınızda orijinal deri olduğunuzdan eminseniz kesinlikle boya ve cila yapın. Çünkü o deriyi besler gözenekleri kapatır ve ayakkabının su almasını engeller. İşin aslı budur ama su geçirmeyen bazı ayakkabılar vardır. Onlarda özel malzemeler kullanırlar, ayağın hava almasını engeller, ayak hava almazsa hastalanmaya başlar. Deri gözeneklidir ve hava alması iyidir. İyi bir ayakkabı da hakiki deridir. Deri ayakkabıya bakım yaparsanız daha iyi olur. En basit örneği elimizi kremleyip suyun altına koyuyoruz kabacık kabarcık kalıyor. Su elimize nüfus etmiyor. Ayakkabıda da aynı mantık vardır. Deriyi beslerseniz su üstüne geldiğinde kaydırır, suyu çekmez. İnsanlar sadece ayakkabılarına baksın” şeklinde konuştu.