Kar yağışından en çok zararı o şirket gördü

İstanbul’da etkili olan kar yağışı Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında uçuş trafiğini felç etti. Atatürk Havalimanı’nda yolcular uzun kuyruklarda işlem yaptırmak için saatlerce beklerken biniş bankolarında dahi uyuyan yolcu manzaraları eksik olmadı. Havayolu şirketlerinin çok sayıda seferi iptal olurken bundan en çok etkilenen, en çok uçuşu bulunan yine THY oldu.

THY ve özel havayolu şirketleri kar esareti nedeniyle maddi kayba uğradı. Son olarak dün gece 24.00’e kadar tüm seferlerin iptal edildiğini açıklayan THY’nin birçok uçağı başka meydanlara inmek zorunda kaldı. Kalkış için apronda saatlerce bekleyen ve havada tur atan uçakların da yakıt maliyetleri arttı. THY’nin 4 Ocak’tan itibaren 4 günde 989 seferi iptal oldu. Dün bu sayı bin 400’ü buldu. Bugün de 121 seferin iptal edildiği açıklandı.

ŞUBAT 2015’TE İPTAL 1.200’Ü BULMUŞTU

THY 4 gün süresince uçamayan 15 bin yolcuyu da otellerde konaklattı. Bunun dışında 40 bin kişiye de kumanya dağıttı. THY’nin kar esareti zararı resmi olarak açıklanmazken 4 günlük zararın bugün 3.92 TL’yi geçen Euro’ya göre 100 milyon TL’yi buldu. 2015 yılı şubat ayında yine kar yağışı nedeniyle 4 günde bin 200 seferi iptal olan THY’nin o dönem başkanı olan Hamdi Topçu, kardan dolayı zararın 25 milyon Euro (O günkü kura göre 70 milyon TL) olduğunu açıklamıştı.

THY VE AHL İPTALDE AVRUPA’DA BİRİNCİ

ABD merkezli uçakların iniş-kalkış saatlerini veren Flightstats’ın verilerine göre son 30 günlük verilere göre THY’nin 2 bin 379 seferi iptal edildi ve 4 bin 396 seferi de gecikmeli yapıldı. Listede THY ve Atatürk Havalimanı (AHL) iptallerde birinci sırada gösterildi.

Flightstats verilerinde Atatürk Havalimanı’nda iptal olan sefer sayısının gelişlerde bin 349, gidişlerde bin 339 olduğuna yer verildi.

7 OCAK’TA UÇUŞ SAYISI DIBE VURDU

4 OCAK: 1063

5 OCAK: 1057

6 OCAK: 841

7 OCAK: 128

8 OCAK: 558

* (Atatürk Havalimanı, iç ve dış hat toplam uçuş sayıları)

3 AYDA HİSSESİ % 8.9 DÜŞTÜ

09.11.16 - 5.31

01.12.16 - 4.63

20.12.16 - 5.06

09.01.17 - 4.87

2016’DA 1.1 MİLYON ARAÇ KIŞ LASTİĞİ TAKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, önceki gün, kar yağışının ardından trafikte yaşanan yoğunluğun, kış lastiği takılmamasından ve yaşanan kazalardan kaynaklandığını belirtmişti. Halen İstanbul’da trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 3.8 milyon. Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkan araç sayısında yüzde 60 düşüş yaşandı. Yetkililer trafiğe çıkan araçların çoğunluğunda da kış lastiği bulunmadığını belirtiyor. Peki kış lastiği satışları bu yıl nasıl bir seyir izledi? Tatko Lastik Genel Müdürü Vedat Özçelik, Türkiye’de otomobil lastiği pazarının 2015 yılında 15.5 milyon adetken, bu rakamın 2016 yılında 500 bin azalarak 15 milyon adede gerilediğini kaydetti.

Özçelik, “Bunun yüzde 30’u yani 4.5 milyon adedi ise kış lastiği” dedi. 4.5 milyon adetlik kış lastiği satışı ise bu yıl 1.1 milyon aracın daha kış lastiği ile yollara çıktığı anlamına geliyor. Ortalama 200 lira olan kış lastiği fiyatı üzerinden 2016’daki kış lastiği pazarının 900 milyon liraya ulaştığı görülüyor.