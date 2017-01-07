"Kar yağışı ne zaman sona erecek" sorusuna Meteoroloji'den cevap!

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da Cuma günü başlayan kar yağışı halen devam ediyor. İstanbul'da kar yağışı Cumartesi gün boyunca devam edecek. Pazar günü ise ilk saatlerden sabah saatlerine kadar kar yağışı sürecek. Ancak Pazar günü kar yağışının azalması bekleniyor. Cumartesi günü -5 dereceyi görecek İstanbullular, Pazar günü ise -6 dereceyi görecek. Kuzeyden esecek rüzgarlar hissedilecek sıcaklık değerlerini iyice düşürecek. Kar yağışı İstanbul'da Pazar, Pazartesi, Salı günleri devam edecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise karla karışık yağmur görülecek.

Ülkemizin batı kesimlerinde sıcaklıklar hissedilir derecede azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bilecik ve Bursa -2 derece, Edirne -6 derece, İstanbul -1 derece.

Ege Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 1 derece, Aydın 6 derece, İzmir 2 derece, Kütahya 3 derece.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Adana ve Antalya 14 derece, Hatay 10 derece, Isparta 2 derece.

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ankara ve Konya 5 derece, Niğde ve Yozgat 8 derece.

Batı Karadeniz Bölümü

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bolu 1 derece, Kastamonu 7 derece, Sinop 12 derece, Zonguldak 6 derece.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölümü

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile zamanla Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Artvin 9 derece, Giresun ve Trabzon 20 derece, Samsun 21 derece.

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar, akşam ilk saatlerde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor. Elazığ 8 derece, Erzurum 2 derece, Iğdır -5 derece, Muş -1 derece.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Adıyaman ve Batman 11 derece, Diyarbakır 10 derece, Gaziantep 8 derece.