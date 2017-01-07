Kar yağışı ne kadar sürecek ?

İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Gece de etkisini arttıran yağış sebebiyle araçlar mahsur kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kar yağışının, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili olduğunu bildirdi.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'a Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk havanın özellikle Avrupa yakasında etkili olduğu belirtildi.

HİSSEDİLEN SICAKLIK -20

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, kar yağışı öğlen saatlerinde etkisini azaltacak ve rüzgarın hızı da düşecek ve gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak. Sıcaklık ise gündüz en fazla -2 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise -20.

OTOMOBİLLER KAR ALTINDA KALDI

TEM Otoyolu’nda yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok Otomobil mahsur kaldı. Kimi sürücüler araçlarını bırakarak evlerine giderken kimi sürücülerin ise araçlarında yardım bekledikleri görüldü. İstanbul’da dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırarak sürdürdü. Gece saatlerinde tipi olarak etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler TEM Otoyolu’nda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun trafikte ilerleyemeyen sürücüler çareyi otomobillerini yol kenarında bırakmakta buldu. Yol kenarlarına bırakılan otomobiller kar altında kaldı. Kar altında kalan otomobillerin kaportalarında buz saçaklarının oluştuğu görüldü.

Yoğun kar yağışı altında ilerlemek isteyen sürücüler ise buz tutan yolda otomobilleriyle savrularak ilerledi. Kış çalışmaları için tuz taşıyan bir hafriyat kamyonu sürücüsü yolda kalırken yaşanan duruma tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için tuz taşıdığını ancak yolların yeteri kadar tuzlanmadığını ifade eden sürücü,’’ Biz Büyükşehire hizmet ediyoruz ancak Büyükşehir yollara hizmet etmiyor. Biz tuz taşıyoruz Büyükşehire. Ancak taşıdığımız tuzları demek ki yollara dökmüyorlar. Baksanıza kaldık yolda. Yollara dökülmesi için tuz taşıyan araç yolda kaldı. Yaklaşık yarım saattir kurtarılmayı bekliyoruz’’ diye konuştu. TEM Otoyolu’nda çok sayıda otomobil sürücüsünün yardım beklerken kar yağışını devam ediyor.



ÇARŞAMBA'YA KADAR DEVAM EDECEK

Dün iş çıkışı aniden bastıran şiddetli kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan karyağışı gecede yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekiplerine ait araçlar herhangi bir olumsuzluğa karşı kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına bıraktığı görüldü. Kar lastiği ya da zinciri olmayan sürücüler yolda kaldı.

Kar yağışının bugün de İstanbul'da etkili olması bekleniyor.