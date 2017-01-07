Kar yağışı hayatı felç etti. Birçok sefer iptal edildi!

TEM Bahçeşehir'de 5 tır kaza yaptı



Şiddetli kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da TEM Bahçeşehir'de 5 TIR'ın karıştığı kaza sonrası Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Alınan önlemlere rağmen birçok vatandaş mağdur olurken, bugün sabah saatlerinde TEM Bahçeşehir'de 5 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

Kar kalınlığı 20 cm geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar yoğun şekilde devam etti. Bazı bölgelerde kar kalınlığını 20-30 santimetreye ulaştığı İstanbul'da yağış özellikle Avrupa yakasında kar fırtınası şeklinde etkisini sürdürüyor.

Sıcaklık -20'yi buldu

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, kar yağışı öğlen saatlerinde etkisini azaltacak ve rüzgarın hızı da düşecek ve gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak. Sıcaklık ise gündüz en fazla -2 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise -20.

Kriz masası oluşturuldu

Ancak şu saat itibarıyla İstanbul'da ana yollar açık, trafik sorunu yok. Ancak ara yollar ve sokaklarda durum tam tersi. Kar küreme araçlarının giremediği alanlarda da sorun var. Yolları açmak için 10 bin ton tuz kullanılıyor. AKOM'da kriz masası oluşturuldu. 7 bin personel ve bin 345 araç karla mücadele ediyor.

Yolcular araölarını bırakıp gitti

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırarak sürdürdü. Gece saatlerinde tipi olarak etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler TEM Otoyolu'nda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun trafikte ilerleyemeyen sürücüler çareyi otomobillerini yol kenarında bırakmakta buldu. Yol kenarlarına bırakılan otomobiller kar altında kaldı. Kar altında kalan otomobillerin kaportalarında buz saçaklarının oluştuğu görüldü.

Belediye için tuz taşıyan araçlar yolda kaldı

Yoğun kar yağışı altında ilerlemek isteyen sürücüler ise buz tutan yolda otomobilleriyle savrularak ilerledi. Kış çalışmaları için tuz taşıyan bir hafriyat kamyonu sürücüsü yolda kalırken yaşanan duruma tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için tuz taşıdığını ancak yolların yeteri kadar tuzlanmadığını ifade eden sürücü," Biz Büyükşehire hizmet ediyoruz ancak Büyükşehir yollara hizmet etmiyor. Biz tuz taşıyoruz Büyükşehire. Ancak taşıdığımız tuzları demek ki yollara dökmüyorlar. Baksanıza kaldık yolda. Yollara dökülmesi için tuz taşıyan araç yolda kaldı. Yaklaşık yarım saattir kurtarılmayı bekliyoruz" diye konuştu.

Seferler iptal

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bir çok uçak seferleri iptal oldu. İptal olan sefer nedeniyle bazı yolcular otellere yönlendirilirken bazıları geceyi terminaldeki banklarda ve yerlerde uyuyarak geçirdi. Türk Hava Yolları (THY) yolcularına battaniye, sandviç ve içecek dağıtırken yolcularına bir kısmını da otellere yerleştirildi. Kalan yolcular battaniyelere sarılarak uyudu. Bu arada THY otel desk ve satış ofisi önünde uzun kuyruklar oluştu. Yolculardan Arif Yüksel "Mekke'den Stuttgart'a gitmek üzere aktarmalı olarak İstanbul'a geldik. 18.50'de uçak hareket edecekti fakat uçağın içerisine geçtik yemek vermediler. 15 dakikada bir kalkacağız diye anons yaptılar ama uçamadık. Net olarak 4,5 saat uçakta kaldık. Hangi otelde kalacağımız belli değil, kendi başımıza kaldık burada" dedi.

Ünlü sanatçının uçağı iptal

Kazakistan'ın Almatı şehrine gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen ünlü sanatçı, Bülent Serttaş "Yoğun hava şartlarından dolayı, hem de yukarısı çok kalabalıktı. İnsanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Biz de geldik ve uçağımız önce rötar verdi. En sonunda iptal diye anons geldi. Biz de artık geri çıkıyoruz. Şimdi bagajları almaya çalışacağım. Eve gidebilirsem gideceğim yada otelde kalacağım" dedi.Atina'ya gideceğini belirten başka bir yolcu Panos Hacıhristos ise "Yunanistan'da yaşıyorum. Amerika'dan geldim Yunanistan'a tranfer olmak için. Uçağa gitdik ve iki saat bekledik. Sonra da uçağı iptal ettiler. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yaklaşık 50 kişi kafile olarak buraya toplandık bekliyoruz" diye konuştu.

Havalimanına gelmeden uçuşları kontrol edin

THY Basın Müşari Yahya Üstün; İstanbul Atatürk Havalimanındaki olağanüstü hava şartlarına bağlı olarak yaşanan yoğunluk nedeniyle İstanbul çıkışlı operasyonların çok kısıtlı biçimde yürütüldüğünü belirterek "Bu nedenle İstanbul çıkışlı seferlerde seyahat edecek yolcularımızın Atatürk Havalimanı'na gelişleri öncesinde mutlaka sefer durumlarını THY web sitesinden veya çağrı merkezinden kontrol etsinler. Yapılan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcularımızın seyahatlerinde olumsuzluk yaşamaması adına önem arz ediyor "diye konuştu

Bu arada Atatürk Havalimanı'nda dış hatlar gidiş katındaki check-in kontuarları ve pasaport polis noktalarının boş olduğu görüldü.

Taksilerde yoğunluk var

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'da uçaklardan inen yolcular, havalimanının dışında taksi bulmakta zorluk çekti. Taksilerin hava şartları yüzünden havalimanına gelemediği öte yandan Atatürk Havalimanı'na inmeyen bazı uçakların Sabiha gökçen Havalimanı'na inmesinden dolayı yoğunluk olduğu öğrenildi. Yoğunluk yüzünden yolcular uzun süre taksi kuyruğunda bekledi. Kuyrukdaki yolcular 1 saat boyunca taksi beklediklerini ifade etti.

Deniz otobüsleri iptal

Kar yağışı sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle;

- 07-01-2017 06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

- 07-01-2017 07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

- 07-01-2017 07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

- 07-01-2017 08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

- 07-01-2017 08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

- 07-01-2017 09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

- 07-01-2017 09: 30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

- 07-01-2017 18: 30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

Devam eden sefeler

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek