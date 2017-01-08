Kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının aralıklarla çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günler ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu Bursa Karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu Bursa-İzmir karayolu, yaklaşık 15 saat sonra trafiğe açıldı.

08 Ocak 2017, 09:11 Bu haber 1.386 kez okundu Eklenme: İstanbul'da Cuma akşamı başlayan hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışı gece etkisini yitirdi. Havanın soğumasıyla birlikte buzlanmaya karşı karayolları ekipleri aralıklarla yollarda tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu'nda ise bazı araçların sürücüler tarafından yol kenarına bırakıldığı görüldü. BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR Köprü altlarında oluşan buz sarkıtları tehlike oluştururken Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri elektronik tabelalara yazılan yazılarla uyardı Anadolu yakasında hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü. 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ KAR KALINLIKLARI Kentte dün akşam saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi: -Çatalca-Subaşı: 110 cm -Arnavutköy: 60-65cm -Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm -Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm -Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm -Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm -Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm -Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm -Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm -Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm