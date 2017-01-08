Kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul'da Cuma akşamı başlayan hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışı gece etkisini yitirdi. Havanın soğumasıyla birlikte buzlanmaya karşı karayolları ekipleri aralıklarla yollarda tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu'nda ise bazı araçların sürücüler tarafından yol kenarına bırakıldığı görüldü.
BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR
Köprü altlarında oluşan buz sarkıtları tehlike oluştururken Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri elektronik tabelalara yazılan yazılarla uyardı Anadolu yakasında hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
KAR KALINLIKLARI
Kentte dün akşam saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:
-Çatalca-Subaşı: 110 cm
-Arnavutköy: 60-65cm
-Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm
-Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm
-Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm
-Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm
-Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm
-Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm
-Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm
-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm