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Kar yağışı çiftçileri sevindirdi

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda kurak geçen üretim sezonunun ardından, yılın son günlerindeki yoğun kar yağışı çiftçileri sevindirdi.

Kar yağışı çiftçileri sevindirdi
Eklenme: 31 Aralık 2016, 12:17
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Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Celil Çalış, geçen yıl üretim sezonunun kurak geçtiğini ve istenen yağışın olmamasıyla hububatta beklenen verimin elde edilemediğini söyledi.

Meteorolojinin, aralık ayının yoğun kar yağışlı geçeceğine ilişkin tahminleri üzerine üreticileri ekimi geç yapmaları hususunda uyardıklarını belirten Çalış, ancak birçok çiftçinin tohumlamayı eylül-ekim döneminde yaptığını anlattı.

Çalış, Konya Ovası'nın ağustos-kasım aylarında son 50 yılın en az yağışını aldığını ifade ederek, "Geçen yıl yaşanan kuraklığın bu yıl da yaşanabileceği korkusu içindeydik. Son 10 gün içinde gerçekleşen yağışla bu korku ortadan kalktı." dedi.

Karın her tarafa eşit miktarda yağmasının da avantaj olduğunu dile getiren Çalış, şöyle devam etti:

"Konya'nın Hadim, Taşkent ve Bozkır gibi ilçelerinde bir metre, Karatay, Çumra ve Karapınar'da 60 santimetre, merkezde ise 50 santimetrelik kar yağışı umudumuz oldu. Her şeyden önce yağışın miktarı ve dağılımı bizim için çok önemli. Kar yağışı sadece su olarak değerlendirilmemeli. Hububat üretiminde tohumun kar altında kalması önemlidir. Kar yağışı, toprakta bitkilerin bırakmış olduğu toksin maddelerin yıkanıp alt katmanlara inmesi için gereklidir. Bu yüzden önümüzdeki üretim sezonuna artık umutla bakıyoruz."

"Yağan kar altın değerinde oldu"

Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner ise son günlerde yağan kar nedeniyle çiftçilerin yeni sezona umutla baktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Konya geneline 30 kilogram yağış düştü ve tohumun çimlenmesi için uygun ortam oluştu. Geçen haftalarda görülen soğuk nedeniyle tohumun çimlenmesi istenen boyutta değildi. Ancak son günlerde yağan kar altın değerinde oldu. Hububat üreticisi, toprağın karla kaplanmasıyla bayram sevinci yaşadı. Bu yağış yer altı sularını da besleyecek. Şu an itibariyle alınan yağışlar şubat ayı sonuna kadar toprağın su ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Yani Konya'nın 3 ayı yağış yönünden garantilenmiş oldu. Bu üretim sezonunda ürün rekoltesinde herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz"

 
EtiketlerTürkiyeKonyaMeramYağanÇalZiraat Mühendisleri OdasıKaratayKarapınarÇumra
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