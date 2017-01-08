Kar yağışı altında traş keyfi!

Kırklareli'de "hararetli berber" olarak tanınan Ersin Ellez, isteyen müşterilerine lapa lapa kar yağışı altında hizmet veriyor.

Karakaş Mahallesi Noter Sokak'ta yaklaşık 15 yıldır makas sallayan Ersin Ellez, soğuğa rağmen ince kıyafetlerle dolaştığı için "hararetli berber" olarak biliniyor.

İsteyen müşterilerini lapa lapa yağan kar altında tıraş eden Ellez, son haftalarda berber koltuğunu sıkça dışarıya çıkarmaya başladı.

"Hararetli berber"in kar altında tıraşı çevredekilerce de ilgi görüyor.

Sosyal medyada, berber Ersin ve kar altındaki tıraş temalı fotoğraflar paylaşılıyor.

Ellez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterilerin isteklerine bağlı olarak kar altında hizmet verdiğini söyledi.

Kar yağışı altında tıraş yapmanın ayrı bir zevk olduğunu dile getiren Ellez, birçok müşterisinin de kar altında tıraş olmak istediğini aktardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğunu ancak soğuktan hiç etkilenmediklerini belirten Ellez, "Geçtiğimiz gün müşterimiz geldi, böyle güzel karlı bir günde bizden rica ederek 'Güzel havada dışarıda tıraş olma imkanımız var mı?' diye sordu. Biz de müşterimizi memnun etmek amacıyla böyle bir hizmete karar verdik. Tıraş olmaya gelen müşterilerimize soruyoruz, isteğe bağlı olarak kar altında tıraş yapıyoruz. Hizmettir, mutluluktur. Müşterimiz her daim mutlu olsun diye böyle bir şey yaptık." diye konuştu.

Kendisini vatandaşların "Hararetli berber" olarak adlandırdıklarını anlatan Ellez, her kar yağışında bu hizmeti sunduğunu kaydetti.

"Kar yağışı insanın ruhunu dinlendiriyor"

Kar altında tıraş olmayı tercih eden Mesut Saraç ise kar altında tıraş olmanın çok keyifli olduğunu belirtti.

Dört duvar arasında tıraş olmak yerine sokakta, karın altında tıraş olmayı tercih ettiğini anlatan Saraç, çok mutlu olduğunu söyledi.

Saraç, "Uzun yıllardır böyle bir kar yağışı görmedik. O yüzden bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Berberimize gelip beni karda tıraş etmesini istedim. O da bizi kırmadı, sağ olsun. Onun mutluluğunu yaşıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum, gelsinler karda tıraş olsunlar." dedi.