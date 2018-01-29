Kar ve tipi 26 yerleşim birimine ulaşım yolu kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimdeki 24 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bahçesaray ilçesindeki iki yerleşim biriminin yolunun çığ tehlikesi nedeniyle açılamadığı kaydedilen açıklamada, Başkale, Çaldıran ile Saray ilçelerinde de yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Van ve çevresindeki tüm bağlantı yollarının açık olduğu, ekiplerin buzlanmaya karşı hazır bekletildiği belirtildi.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerinin açıklamasında kar nedeniyle kent genelinde 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı, yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus, yer yer sis görüleceği tahmin edilen bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

Bölgede en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 10, Muş'ta 9, Van'da 7 ve Hakkari'de 5 derece ölçüldü.

Bugün en yüksek sıcaklığın Van'da 2, Muş ve Hakkari'de 0, Bitlis'te ise sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.