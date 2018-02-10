Kar Üstü Karakucak Güreşlerinde Hamza Köseoğlu, başpehlivan oldu

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri yapıldı, finalde Hamza Köseoğlu, Kenan Gör'ü yenerek başpehlivan oldu.

Artvin Valiliği, Şavşat Kaymakamlığı, Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle bin 370 rakımlı köyde düzenlenen güreşlere, Artvin'in yanı sıra Rize, Ardahan, Kocaeli, Tokat, Erzurum, İstanbul, Sivas ve Samsun illerinden ve Gürcistan, İran, Ukrayna ile Azerbaycan'dan toplam 174 sporcu katıldı.

Güreş müsabakaları, 11 kategoride yapıldı. Finalde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına güreşen sporculardan Hamza Köseoğlu ve Kenan Gör karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Hamza Köseoğlu, başpehlivan oldu.

Kar üstünde gerçekleştirilen güreşlerde, 35 kiloda Artvin'den Tahsin Öztürk, 38 kiloda Gürcistan'dan Deria Zelikania, 42 kiloda Artvin'den Ahmet İke, 47 kiloda Artvin'den Yasin Öztürk, 55 kiloda Erzurum'dan Ahmet Polat, 60 kiloda Erzurum'dan Murat Olukman, 66 kiloda Erzurum'dan Mansur Bayoğlu, 74 kiloda Artvin'den Murat Aktel, 84 kiloda Erzurum'dan Adem Akbulut ve 96 kiloda ise Artvin'den Okay Köksal birinciliği elde etti.

Güreşçilerin zaman zaman kardan etkilenerek zor anlar yaşadığı müsabakalar sonucunda, 4 bin lirası başpehlivana olmak üzere 60 bin lira ödül dağıtıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Karüstü Karakucak Güreşleri" yapıldı. Organizasyona katılan aralarında Azerbaycan, İran ve Gürcü sporcularında bulunduğu 174 güreşçi, 11 kategoride mücadele etti. Güreşçiler kar zeminde birbirlerini yenmek için kıyasıya yarıştı.

Müsabakaları, Vali Ömer Doğanay, Şavşat Kaymakamı Emre Yalçın, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile vatandaşlar izledi.

Kaymakam Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar üstü karakucak güreşlerinin bölgede 3 asırlık gelenek olduğunu söyledi.

Türkiye'de organizasyon anlamında tek kar üstü karakucak güreşlerinin Şavşat'ta yapıldığını belirten Yalçın, bu kültürü yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Belediye Başkanı Öztürk ise ata sporu güreşi gündemde tutmak amacıyla organize ettikleri festivalin her yıl artan bir coşkuyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.