Kar kaportacıların yüzünü güldürdü

Son 7 yılın en etkili kar yağışının görüldüğü İstanbul'da, hayat durma noktasına geldi. Kar yağışı kimileri için ızdırap, kimileri içinse ekmek kapısı oldu. Karlı havada zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola çıkan sürücüler, yaşanan kazalar sonucunda hasar gören araçlarını tamir ettirmek amacıyla kaportacılara akın etti. Hasarlı araçları tamir eden kaporta tamircisi, Bilal Korkmaz, kar yağışından memnun olanlardan. Korkmaz, yağan kar sayesinde işlerinin açıldığını ve telefonlarının susmadığını söyledi.



“Karın yağmasıyla telefonlarımız sürekli çalıyor"



Karın ardından hasarlı araç sayısında bir hayli artış olduğunu belirten Korkmaz, “İşler yoğunlaştı. Kardan dolayı aracını sanayiye getiremeyenler de var. Telefonlarımız sürekli çalıyor ama ara sokaklardaki kar birikintilerinden dolayı araçlarını çekip sanayiye getiremiyorlar. Kar, sanayideki işlerimizi hareketlendirdi. Yerdeki karlar eridikten sonlar işlerimiz daha da açılacak. Kar yağmadan önce üç-dört kişi arayıp aracını getiriyordu. Şimdi ise günde yedi-sekiz kişi arayıp aracının nasıl yapılacağını soruyor" dedi.

Sürücülere trafikte hız yapmamalarını ve dikkatli olmalarını öneren Korkmaz, “Sürücüler karlı havalarda kesinlikle hız yapmasın. Araçlar en çok hasarı ön ve arka kısımdan alıyor. Özellikle karda kaymadan dolayı araçların frenleri tutmuyor. Ön ve arkadan vurmalar ve kayarak bariyerlere sürtmeler oluyor. Bu havada sürücüler mutlaka kar lastiği taksınlar, trafikte hız yapmasınlar, dikkatli gitsinler. Mümkünse karlı havalarda araçlarını trafiğe çıkarmasınlar. Bu şekilde kazalarda azalma olur" diye konuştu.



“İki gün işe çıkamadım"



Karlı havadan taksicilerde nasibini aldı. 31 yıldır taksi şoförlüğü yapan Levent Ali Sinanoğlu, İstanbul'a uzun yıllardan beri ilk kez bu kadar çok karın yağdığını ve çok zorlandıklarını ifade etti. Sinanoğlu, “İki gün evimin önünden aracımı çıkaramadım, çor zorlandık. Şuan bir sıkıntımız kalmadı, tek sıkıntı ara sokaklarda sorun oluyor. Aracım kaydı, müşteriye ne kadar söylesem de bizi ara sokaklara sokuyorlar. Kaymayla birlikte tamponunda ufak bir sıkıntı oldu onu halletmeye geldim" dedi.



“Kar birikintisini görmedim, egzoz kısmını vurdum"



İnşaat sektöründe çalışan ve aracını tamir için oto sanayiye getiren sürücü Ercan Pidecioğlu da karın yağmasıyla aracını hiç trafiğe çıkarmadığını belirterek "Karda aracımı hiç çıkarmadım. Bugün çıkartarak da pişman oldum. Yolda kar birikintisi ve taş varmış görmedim, geçerken aracın altını egzoz kısmını vurdum. Sanayiye gelmek de problem, bayağı kar birikintisi var. Bugün yaptırmaya çalışacağım çünkü yarın işbaşı yapacağız, araçtaki hasar 500 lira civarında" şeklinde konuştu.



