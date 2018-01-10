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Kar kalınlığı da cepten öğrenilecek

Kışın sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde vatandaşlar, anlık hava durumunun yanı sıra kar kalınlığı ile ilgili bilgiye de ulaşabilecek.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:53
Kar kalınlığı da cepten öğrenilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Meteoroloji Hava Durumu Uygulaması” sayesinde, kışın sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde vatandaşlar anlık hava durumunun yanı sıra kar yağışı ve kalınlığı hakkında da bilgi sahibi olacak. Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, günün teknolojisini kullanarak hızlı bir şekilde sektörlere ve kullanıcılara hizmet sağladıklarını anlattı. 

MAHSUR KALMAYA SON

Verdikleri hizmetlerin milli uygulama ile cep telefonlarına kadar iletildiğini aktaran Elkatmış, şöyle konuştu: “Bizim bölgemizin kırsal ve dağlık olması nedeniyle bu uygulamamız önemli bir avantaj sağlamakta. Bizim bölgemize, şartlarımıza uyarlanmış bir mobil uygulama. 2 bin 885 rakımdaki Bahçesaray Karapet geçidinde dahi biz otomatik istasyonumuzu kurmuşuz. Oradaki bilgilere vatandaşlar ulaşabilir. ‘Orada kar yağışı başladı. Ne kadar kar yağdı? Ne kadar kar kalınlığı var?’ Buna cep telefonunda artık ulaşabilir. Bölgemizin coğrafi durumu göz önünde bulundurduğumuzda mobil uygulama bir şans ve avantajdır.”

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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