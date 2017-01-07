Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı: Mahsur kaldılar

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Bazı bölgelerde kar kalınlığını 40 santimetreye ulaştığı İstanbul'da yağış özellikle Avrupa yakasında kar fırtınası şeklinde etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar devam eden trafik yoğunluğu ise sabah saatlerinde yerini sakinliğe bıraktı.

TEM Otoyolu, adeta otoparka döndü. Dün akşam bastıran kar yağışı nedeniyle TEM'de ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu. Ancak günün aydınlanmasının ardından sürücüler araçlarını bulundukları yerden kaldırmaya başladı.

15 SAATTEN FAZLA YOLDA KALANLAR VAR

Bazı TIR sürücüleri akşam 18.00-19.00 sıralarında yolda kaldıklarını ve geceyi araçlarında geçirdiklerini belirtti. Sürücülerden bazıları araçlarını çıkarmaya çalışırken, bazıları da çekici beklediğini belirtti.





TIR'LAR PARK ALANINDA

Yoğun yağış nedeniyle bazı TIR'lar ise yol kenarında bulunan park alanına girerek geceyi burada geçirdi. Sürücüler kar bitmeden yola çıkamayacaklarını belirtti.

7 BİN PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Büyükşehir Belediyesi, geceden itibaren bin 347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı. İl genelinde fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle AKOM WhatsApp ihbar hattına gelen müracaatlar, Beyaz Masa ekipleri tarafından yönlendirildi. Metrobüs seferleri artırılırken, metro 06.00'ya, marmaray 01.00'e kadar hizmet verdi. Mahmutbey gişeler ve Büyükçekmece bölgesine 7 Mobil büfe gönderilerek kumanya dağıtıldı.