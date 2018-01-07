Kar geliyor mu? İşte güncel hava durumu tahminleri

Meteoroloji 7 Ocak 2018 için hava durumu raporunu yayınladı. İşte son gelen hava durumu bilgileri...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

YURT GENELİ HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR DURUMU

Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a kar yağışı konusunda geçtiğimiz gün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse bir açıklamada bulunmuş, "Son 15 yıllık verilere göre, geçen yıl İstanbul 6-7 Ocak'ta yoğun kar yağışı gözüktü. Ondan önceki yıllarda ise kar yağışları genellikle ocak ortasında başlayıp ve şubat ortasına kadar devam etmiş. Kar yağışının marta sarktığı dönemler ise 1887 ile 2012 kışı. İstanbul'da kar yağışına daha vakit var. Ocak 15'e kadar batı bölgelerinde kar yağışı gözükmüyor, ancak 20 Ocak'tan sonra ciddi bir soğuma bekleniyor. 20 Ocak'tan sonra İstanbul'da kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle İstanbul yarıyıl tatilinde kar yağışı alacak." ifadelerini kullanmıştı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde ve Muğla çevrelerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KONYA °C, 11°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SİVAS °C, 7°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DÜZCE °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 9°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 4°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM °C, 8°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusu yer yer puslu ve sisli

BATMAN °C, 13°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyinde 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.