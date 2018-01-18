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Kar fırtınası! Dağ köylerine ulaşım sağlanamıyor

Şiddetli yağan kar nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Dağ köylerine ulaşım sağlanamıyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 18:36
Kar fırtınası! Dağ köylerine ulaşım sağlanamıyor

Uludağ'da şiddetli kar yağışı ve fırtına tatilcilere zor anlar yaşatıyor. Oteller bölgesinde yüzlerce tatilcinin aracı kar altında kalırken tatilciler otomobillerini bulabilmek için yoğun uğraş veriyor. Bursa'da devam eden kar yağışı da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde yollar karla kaplanırken vatandaşların yolda kalmaması için tuzlama ekipleri de mesaiye başladı.

Uludağ'da kar kalınlığı 1.5 metreye ulaşırken kar fırtınası yüzünden tatilciler zor anlar yaşadı. Pistlerin bir çoğu tipi nedeniyle kapandı. Güvenlik gerekçesiyle teleferik seferlerine de ara verildi. Kayak tutkunları kar fırtınası nedeniyle kafe ve otel lobilerine sığınmak zorunda kaldı. Yüzlerce tatilcinin aracı kar altında kaldı. Dönüşe geçmek isteyen vatandaşların bir çoğu kar altındaki araçlarını bulabilmek için yoğun çaba sarf etti. Uludağ'da kar yağışının bu gece ve yarında etkili bir şekilde devam edeceği gece hava sıcaklığının eksi 12 dereceyi bulacağı belirtildi. Kapanan Uludağ yolunda da kar küreme araçları aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan dağ köylerinden bazılarının yollarının kapandığı özellikle Orhaneli-Bursa arasındaki bazı köylere ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Karayollarının yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 18:36
  1. Uludağ
  2. kar yağışı
  3. fırtına
  4. Bursa
  5. kar fırtınası
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