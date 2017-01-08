Kar çalışması yaparken bir kutu bilezik buldu

Balıkesir’in Savaştepe ilçesindeki kar yağışı sonrası kapanan yolu açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı. Çalışma yürüten belediye temizlik işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Tekin Arslan, kar altında bir kutu içerisinde 6 adet bilezik buldu.

Kar çalışması yaparken bir kutu bilezik buldu
Eklenme: 08 Ocak 2017, 20:24
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Balıkesir’in Savaştepe ilçesindeki kar yağışı sonrası kapanan yolu açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı. Çalışma yürüten belediye temizlik işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Tekin Arslan, kar altında bir kutu içerisinde 6 adet bilezik buldu.

20 BİN LİRA DEĞERİNDE BİLEZİK BULDU

Kutuyu açtığında ise içinde 6 adet ’Adana burması’ denilen bilezikle karşılaşan Arslan, hemen emniyete gitti. Yapılan araştırmada bileziklerin sahibinin Mustafa Zengin olduğu tespit edildi.

ALTINLARI EMNİYETE GÖTÜRDÜ

Altınları bulan işçi Tekin Arslan, "Kürekle kar temizliği yaparken kutu buldum. Kutuyu açınca altınları gördüm. Emniyete götürüp durumu anlattım. Altınların sahibini buldular, teslim ettim" dedi.

 
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Kemal Er

Allah iman selameti versin

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sedat kalfa

heal olsun sana ALLAHcc tuttuğunu altın etsin inşaallah

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