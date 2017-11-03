Kaptanın kızından şok ifade

Geminin 2. kaptanı Cüneyd Yedican'ın kızı Dilara Yılmaz, 'Babam 2 hafta önce geminin su aldığını söylemişti ama önemli bir şey değildi' dedi. Aranan mürettebattan geminin sahibi Nihat Küçük'ün yakını Kemal Küçük, gemide 3 bin tonluk yük bulunduğunu kaydetti. Küçük, 'Telefonla görüşüyorduk. Geminin neden battığıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Çok yorgun olduklarını biliyoruz sadece. Bu olaya uykuda yakalandıklarını düşünüyoruz. Gemiye iyi bir restorasyon yaptılar, küçük eksikleri vardı, onu da Kartal'da tamamladılar. Gemi aşırı yüklü değildi' diye konuştu.

Habertürk'e konuşan geminin 2. kaptanı Cüneyd Yedican'ın kızı Dilara Yılmaz, 'Babam 2 hafta önce geminin su aldığını söylemişti ama önemli bir şey değildi' dedi.

Şile Kaymakamı Salih Yüce, gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giderken önceki gün Şile açıklarında batan demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisiyle ilgili sürdürülen arama çalışmaları hakkında mürettebatın yakınlarına bilgi verdi.

Şile Su Ürünleri Kooperatifinin Lokali'nde bekleyişlerini sürdüren mürettebatın yakınlarıyla görüşen Yüce, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yüce, mürettebat yakınlarına çalışmaların büyük titizlikle sürdürüldüğünü iletti.

Mürettebattan Nihat Küçük'ün ağabeyi Sedat Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca arama kurtarma çalışmasının devam ettirilmesinin kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Şile Kaymakamı Yüce'nin konuyla ilgili kendilerine sürekli bilgi aktarmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Küçük, şöyle konuştu:

"Sayın Kaymakamımız akşam üzeri bugün yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Geminin 'köprü üstü' diye tabir edilen kısmına dalgıçların ulaştığını ve orada herhangi bir canlı veya cansız unsura rastlanmadığını aktardı. Çalışmalar yarın Sabah saatlerinde tekrar başlayacak ve geminin diğer katlarına da inilmesi için titizlikle sürdürülecek. Dalgıcın ulaştığı 'köprü üstü' denilen yer, geminin en üst kısmı yani yaşam mahallinin en üst kısmı. Gemi oradan idare edilir. Orada herhangi bir bulguya rastlanmamış. Kaymakam, çalışmaların bugün itibariyle sona erdiğini ve sabah erken saatlerinde tekrar başlayacağını belirtti. Umutla bekleyişimiz devam ediyor. Çalışmalara destek verenlere teşekkür ediyoruz. Şile halkına ve Şile'deki balıkçılara teşekkürler; bizlere çok yardım ediyorlar."