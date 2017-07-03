Kaptan'dan ilk açıklama! Rodos'a çekmeye çalıştılar

Deniz Haber Ajansı'nın haberine göre; İskenderun'dan İzmit Körfezi'ne giden Yunan Sahil Güvenlik botları ACT isimli yük gemisine silahlı saldırı düzenledi.

16 MERMİ İSABET ETTİ



İskenderun'dan demir çelik yüklendikten sonra İzmit Körfezi'ne giden M/V ACT isimli yük gemisi, Rodos açıklarında uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan Limanı'na yanaşması istenen ancak kaptanın bu direktife uyamayacağını belirtip demir atmasının ardından Türk Sahil Güvenlik'e haber verdi. Türk karasularına yöneldiği esnada Yunan Sahil Güvenlik M/V ACT isimli yük gemisine silahlı saldırı düzenledi. Gemi üzerinde 16 mermi isabet etti.

KAPTAN: BİZİ DEVAMLI TAKİP VE TACİZ ETTİLER



CNN Türk canlı yayınına bağlanan geminin kaptanı Haluk Sami Kalkavan, olayı anlattı:

"Tüm memlekete geçmiş olsun. Gemimizin derhal Rodos kıyılarına çekilmesini talep ettiler. Neden dediğimizde kontrol amaçlı dediler. Biz bunu kabul etmedik. Bizi devamlı takip ve taciz ettiler. Biz de gemimizi Türkiye tarafına çevirdik, ama bize ateş açtılar. Gemide 16 kurşun delik görünüyor, gemi su almıyor. Şu anda Türk sularındayız. Bunlar iyice şımardılar, aldılar başını gidiyorlar."

GEMİDEKİ KURŞUN İZLERİ