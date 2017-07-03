Kaptan'dan ilk açıklama! Rodos'a çekmeye çalıştılar
Ege'de Yunan Sahil Güvenliği Türk kargo gemisine ateş açtı. Gemiye 16 mermi isabet etti.03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:43
Deniz Haber Ajansı'nın haberine göre; İskenderun'dan İzmit Körfezi'ne giden Yunan Sahil Güvenlik botları ACT isimli yük gemisine silahlı saldırı düzenledi.
16 MERMİ İSABET ETTİ
İskenderun'dan demir çelik yüklendikten sonra İzmit Körfezi'ne giden M/V ACT isimli yük gemisi, Rodos açıklarında uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan Limanı'na yanaşması istenen ancak kaptanın bu direktife uyamayacağını belirtip demir atmasının ardından Türk Sahil Güvenlik'e haber verdi. Türk karasularına yöneldiği esnada Yunan Sahil Güvenlik M/V ACT isimli yük gemisine silahlı saldırı düzenledi. Gemi üzerinde 16 mermi isabet etti.
KAPTAN: BİZİ DEVAMLI TAKİP VE TACİZ ETTİLER
CNN Türk canlı yayınına bağlanan geminin kaptanı Haluk Sami Kalkavan, olayı anlattı:
"Tüm memlekete geçmiş olsun. Gemimizin derhal Rodos kıyılarına çekilmesini talep ettiler. Neden dediğimizde kontrol amaçlı dediler. Biz bunu kabul etmedik. Bizi devamlı takip ve taciz ettiler. Biz de gemimizi Türkiye tarafına çevirdik, ama bize ateş açtılar. Gemide 16 kurşun delik görünüyor, gemi su almıyor. Şu anda Türk sularındayız. Bunlar iyice şımardılar, aldılar başını gidiyorlar."
GEMİDEKİ KURŞUN İZLERİ
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Alp 31 dk önce Aslanların kapıştığı yerde sırtlanlar da istifade etmek ister, durum bu. Malum TÜRKİYE VE DÜNYA ÜLKELERİ. Misafir34 dk önce Tahrik!!!!!! Ege'de ve akdeniz'dene kadar yunan gemisi ve botu varsa takalım hepsine birer gemi ve hücüm botu o zaman çekirdekleriyer mi yoksa kaçar mı görelim?Bu olayı başka şeylere bağlamakda başka bir ustalık! Ali36 dk önce Adam onlarca adana asker çıkartır sende sesini çıkarmazsan olacağı budur. "Ses çıkartmaktan " kastım üç beş hamasi nutuk değil, okkalı, kodumu oturtan türden bir ses. Anlayan anladı. Rabia Zafer 36 dk önce Bunlar İyice Azıttı. İyi Bir Ders İstiyorlar. Sukru41 dk önce İtibarımızın artmasını istemeyen alçaklar olmasa,mesela ülkemizi terör örgütlerine yardım ediyor göstermeye çalışan ve bu namussuzları kollamaya çalışan alçak siyasetçiler olmasa itibarımızda düşmezdi. Hn42 dk önce Yunan ın kendi yapacağı bir şey değil bu kesinlikle emir aldılar . Olayın olduğu bölgeyeen az iki tane Türk sahil güvenlik gönderelim sahil güvenlik te bulunan bayraklarımızı olabildiğince büyük boy takalım ve olabildiğince yükseltelimtaaa Yunanlıların başkentinden görünsün. Kılıç44 dk önce Laf konuştu balkabaaaa Turan45 dk önce Neyinegüveniyorbu yunanbize kafa tutuyor yuları AB elindeçökmüşekonomiyemiyoksa bir avuçaskerinemikaşınıyorbence. fatih46 dk önce verilen 16 yunan adası ve gemimize sıkılan 16 kurşun . çok yazık . yunanistana verildiği söylenen 16 ada ile alakalı neden hala bir açıklama yapılmıyor . adamlar burnumuzun dibine kadar girdi utanmadan kuzu çeviriyorlar gemimize ateş açıyorlar . amaherhangi bir açıklama da yapılmıyor Sukru47 dk önce Osmanlı tokatını özlemişler anlaşılan.