Kaplan, İncirlik'ten havalandı

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yapıyor, bazıları da pistte hazır bekletiliyor.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda da hareketlilik dikkat çekiyor. Bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yaparken, bazılarının da pistte hazır bekletildiği görüldü. Öte yandan askeri kargo uçaklarının üsse geliş ve gidişleri de sürüyor.