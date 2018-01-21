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Kaplan, İncirlik'ten havalandı

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Türk Hava Kuvvetleri'nin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında 1948 yılında av-bombardıman amaçlı kurulan, kaplan simgeli 192. Filo'ya (Tiger Filo) ait bir savaş uçağı, İncirlik Üssü'ndeki hangarlardan çıkıp pist başı yaptı.

21 Ocak 2018 Pazar 15:45
Kaplan, İncirlik'ten havalandı

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yapıyor, bazıları da pistte hazır bekletiliyor.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda da hareketlilik dikkat çekiyor. Bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yaparken, bazılarının da pistte hazır bekletildiği görüldü. Öte yandan askeri kargo uçaklarının üsse geliş ve gidişleri de sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:45
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Afrin
  • BarisBaris32 dk önce
    Abdulkadir,uzuun uzun sacmalamissin...bu ucaklarin birde sesi var onu naapcazz???sesime gel sesime :)....ucaklarin gorunmez olmasi demek radar ekraninda gorunmemesidir.radarda goremedigini yakalayamazsin vuramazsin..
  • YasinYasin49 dk önce
    Radara görünmeyen uçaklar yapilsınmühendislerimizBir yeni bulus bulduktan sonra buldukta demeyinUyanmasin kafirler
  • MertMert53 dk önce
    @Abdülkadir, Ciplak gozle mi gorcen ucagi da vurcan? Radar denen bir sistem var. Maviye boyasan ne yazar radara yakalandiktan sonra.
  • mutmainemutmaine55 dk önce
    Abdülkadir sen nerde yaşıyorsun ?? Artık boyaların hükmü mü kaldı ? O uçaklar efsanedir. boya takip eden sistem daha geliştirilemedi .. 1920lerde değiliz. İsterse tamamen kırmızı olsun bir şey farketmez. uçaklar ve yerdeki düşman radar kullanır . gözle takip artık yok güzel kardeşim. çok fazla şişirilmiş amerikan filmi izlersen olacağı budur.
  • AbdülkadirAbdülkadir1 sa önce
    Kardeşim biz gökyüzünde görünmez olmalıyız.Bunlar görünmek için çaba sarfediyor.Gökyüzünde görünmez yani ne yerden ne gökten görünmeyecek bir zırhla kaplanması gerekn uçaklarımız böyle görünür bir renkle açıkca hedef haline gelmekten başka bir şey olmuş.Bu doğru değil.Biz fuara gitmiyoruz kardeşim savaşa gidiyoruz.Onun için düşmanın gözünden görünmez olmalıyız.Uçaklarımızı tıpkı bukalemun gibi renk değiştiren ahtapot gibi görünmez ortama göre ortamın rengine bürüne bir boya falan üretip boyamalıyız.Yoksa bizim uçaklarımızı keklik gibi avlarlar.Bu kaplan deseni gösterişten başka bir şey değildir.Ve gösterişinde sonun hazin biter bunu unutmayın.Bundan tez elde vazgeçilmesi gerekir.Benden hatırlatması.
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