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Kapıyı hışımla kapattı! Vladimir Putin'i telaş sardı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in basına yansıyan son görüntüleri Rus liderin bir sevgilisi olduğu yönünde spekülasyonlara neden oldu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:16
Kapıyı hışımla kapattı! Vladimir Putin'i telaş sardı

Özel hayatı ve ailesi konusunda gizliliği asla elden bırakmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortaya çıkan son görüntüleri, Rus liderin yeni bir sevgilisi olduğu yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

KAPIYI HIZLA KAPATTI

Putin'in tatillerini geçirdiği Rusya'nın kuzeyinde yer alan bir resortta çekilen görüntülerde, Rus lider arabanın şoför koltuğundan inerek arka kapıyı açıyor. Ancak arka koltukta oturan kırmızı elbiseli bir kadının uyarısının ardından Putin hızla kapıyı kapatıyor.

Görüntüler, arka koltukta oturan kadının kameraları fark ettiği ve Putin'i uyardığı şeklinde yorumlandı.

KREMLİN'DEN KONU İLE ALAKALI AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili konuşan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise arka koltuktaki kişinin Putin'in güvenlik ekibinden biri olduğunu söyledi. Kremlin muhabiri Anton Jelnov da, araba kullanmayı seven Putin'in sık sık güvenlik görevlilerini arka koltuğa oturtuğuna dikkat çekti.

Putin'in ismi 34 yaşındaki atlet Alina Kabaeva ile aşk dedikodularına karışmıştı. Rus basınında ikilinin bir de çocukları olduğuna dair iddialar yer almıştı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 11:16
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