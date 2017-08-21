Kapıyı çaldı, pansiyonu ateşe verip kaçtı

Olay, saat 15.00 sıralarında Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 139 Sokak numara 50 adresinde faaliyet gösteren apart pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartın 2’nci katında bulunan ve Erkan D. tarafından 1 günlüğüne kiralanan 7 numaralı dairenin kapısını çalan Önder S., “Dışarı çık, binayı yakacağım” dedi. Korkuya kapılan müşterinin odadan çıkmasının ardından elindeki şişede bulunan benzini içeriye döküp ateşe veren Önder S., geldiği gibi binadan çıkarak kayıplara karıştı.

Odadaki eşyaların tutuşmasıyla başlayan yangından çıkan dumanlar 4 katlı apart pansiyonun tamamını kapladı. Pansiyonda kalan çoğunluğu öğrenci diğer müşteriler büyük bir panikle binayı boşalttı. Dumandan etkilenen üç öğrencinin tedavileri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı.

Pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer daire ve katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında ateşe verilen dairede büyük maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.