Kapıyı açıp katil sürüsünü gösterdiler! İşte ilk fotoğraflar...

Musul'da yakalanan terör örgütü IŞİD'in militanları, kent dışındaki bir hapishanede tutuluyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının görüntülediği hapishanede, 370 kadar militan bulunuyor.

Hapishanedeki 100'den fazla terörist, neredeyse üst üste yığılarak karanlık bir odaya doldurulmuş. Gün içinde sıcaklığın 45 dereceyi aştığı odada, herhangi bir havalandırma cihazının bulunmuyor.

AP'ye konuşan bir cezaevi görevlisi, "Militanların çoğu sağlık ve deri problemleri yaşıyor, çünkü güneş göremiyorlar. Birçoğu yürüyemiyor. Hareket edemedikleri için bacakları şiş" diyor.

Son üç ayda söz konusu cezaevi kompleksinde 1150 mahkum geçmiş. Bunlardan 450'si başkent Bağdat'taki bir cezaevine gönderilmiş.

ABD üssünün bulunduğu Musul'un güneyinde yer alan Kayyara'daki hapishanede ise 2 bin 800 IŞİD üyesi tutuluyor.

Aileler açık hava kampında

IŞİD teröristlerinin aileleri de, Musul dışında bir açık hava kampında tutuluyor. Reuters'ın fotoğrafladığı tellerle çevrili kampın girişinde, silahlı askerler nöbet tutuyor. Kocaları, oğulları veya kardeşleri terör örgütü safında savaşırken ölen kadınların çadır kentte tutulduğunu belirten Reuters, kampta 170 ailenin olduğunu bildiriyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu uygulamanın savaş suçu olabileceği uyarısını yapmıştı.



AB Büyükelçisi Musul'da

Avrupa Birliği (AB) Irak Büyükelçisi Patrick Simonnet, bugün Musul'u ziyaret etti. Çelik yelek giydirilen Simonnet, kızların öğrenim gördüğü bir okulda coşkuyla karşılandı.



Öğrencilerle birlikte sırada oturan ve oldukça samimi görüntüler veren büyükelçinin fotoğraflarını Reuters servis etti.



Haziran 2014'te kanlı örgüt tarafından işgal edilen Musul, 17 Ekim 2016'da başlayan büyük operasyonla 265 gün sonra kurtarıldı. 9 Temmuz'daki zaferin ardından geriye kalan ise, birçok mahallesi haritadan silinmiş ve enkaza dönmüş bir kent.

Havadan çekilen fotoğraflar, şiddetli çatışmaların yaşandığı noktalarda taş üstünde taş kalmadığını gösteriyor. Tarihi kentin son kurtarılan bölümü olan Eski Şehir, en çok yıkımın meydana geldiği yer.

Yeni hedef Türkmen kenti Telafer

Musul, terör örgütünün elindeki en büyük kent konumundaydı. Ekim 2016'da başlayan operasyonda son olarak Eski Şehir bölgesindeki El Nuri Camii Haziran ayı sonunda kurtarıldı. Bağdadi'nin 28 Haziran 2014'te yüzünü ilk ve son kez gösterdiği tarihi cami, 21 Haziran'da militanlarca havaya uçurulmuştu. Caminin geri alınmasıyla, operasyonun en önemli sembolik adımı atıldı.

Musul'daki zaferden sonra ordu birliklerinin yeni hedefi kentin batısındaki Telafer. Zira, Türkmen kenti Telafer, Kerkük'ün batısındaki Havice ile ülkenin Suriye sınırındaki geniş bir alan halen IŞİD'in kontrolünde.

Büyük Musul operasyonuna ordu birliklerinin yanı sıra Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin de dahil olduğu 100 bin silahlı unsur katıldı. ABD ise hava saldırılarıyla operasyona destek verdi.

Bugüne kadar Irak güçleri 800'den fazla kayıp verdi, 5 bine yakın asker ise yaralandı. Öldürülen teröristlerin sayısı 17 bini geçti. Bu rakam, başlangıçtaki tahminleri aşıyor. Zira, operasyondan önce Musul'da 6 bin kadar IŞİD'linin bulunduğu tahmin ediliyordu.

Kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğusundaki mahalleler Ocak 2017'de tamamen kurtarıldı. 19 Şubat'ta başlayan batı yakası operasyonu hızlı bir şekilde ilerlese de Eski Şehir'in kapısına dayanıldığında ilerleme neredeyse durdu. Ordu birlikleri, aylarca Eski Şehir'i kurtarmak için savaştı.

Topraklarının neredeyse yarısını yitirdi

Halihazırda fiili başkent ilan ettiği Rakka'da da kuşatma altında tutulan IŞİD, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Bu yılki kayıplarıyla birlikte, bu oran neredeyse yarıya yaklaştı. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde.

Kanlı örgüt, geçen yıl Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirdi. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

IŞİD, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, Fransa Paris ve İran Tahran'da saldırı düzenledi. bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.