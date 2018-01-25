25-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek fuara başta Hindistan, Endonezya, Filipinler, Rusya, Balkan ülkeleri, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan olmak üzere 106 ülkeden 2 bin 686 davetli tur operatörü katılacak. Bu yıl rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hedefleyen EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, kapılarını 22’nci kez açıyor.

25-28 Ocak tarihleri arasında devam edecek fuara 106 ülkeden 2 bin 686 davetli tur operatörleri katılacak. Fuar boyunca 50 binden fazla kişinin ziyaret etmesini beklediklerini ifade eden ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, “Fuarımız tüm katılımcılar için değer yaratan, birbirinden faydalı içerik ve iş birlikleri ile sektöre yön vermeyi sürdürüyor. Bu yıl 22’nci kez kapılarını açacak olan EMITT’te 600 davetli tur operatörünün başvurusu onaylanarak fuar katılımcılarına özel olarak oluşturulan randevu sistemine dahil edildi.

Fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) iş ortaklığında düzenleniyor. EMITT’i bu sene 50 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor” dedi. Bu sene rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlandıklarını belirten Aydın, 1999 yılındaki ilk organizasyonlarından bu yana her yıl istikrarlı bir şekilde büyüdüklerini ve EMITT’i dünyadaki 5 büyük turizm fuarından biri haline getirdiklerini söyledi.

EMITT Fuarı’nın zengin bir içerikte hazırlandığına değinen Hacer Aydın, “Yerel turizmin gelişimi ve önemi, Türkiye’de seyahat acentacılığının geleceği, seyahat trendleri ve öngörüleri, gastronomi turizmi ve şehirlerin pazarlamasında gastronomik marka kentler yaratılması, yerel kalkınma ve turizm, sürdürülebilir turizm projelerinin yerel ekonomik kalkınmaya katkısı ve yerel kalkınmada turizm ürününün kullanılması, AB’nin sürdürülebilir turizm ve yerel kalkınma konularındaki genel yaklaşımı ve gibi konular hakkında birçok konuşmacı değerlendirme yapacak” dedi.

Bugün yapılacak açılışta hem Türkiye’den hem de uluslararası alandan katılımcılar yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, TYD Başkanı Oya Narin ve TÜROFED Başkanı Osman Ayık’ın yanı sıra Alman Turizm Sektörü Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, BM Dünya Turizm Örgütü Eski Genel Sekreteri Taleb D. Rifai gibi isimler EMITT’in açılış törenine katılacak.