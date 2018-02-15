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Kapıkule'de yakalandı! Kripto para üretiyor

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren bir otomobilde kripto para üretiminde kullanılan cihaz bulundu.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:28
Kapıkule'de yakalandı! Kripto para üretiyor

Bir ihbarı değerlendiren Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sınır kapısından geçerek yurda gelen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, siyah poşete sarılmış, faturasız, belgesiz ve beyan edilmeyen, kripto para yapımında kullanılan makine ile bu makineye ait güç kaynağı ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü S.G. hakkında soruşturma başlatılırken, makineye el konuldu.AA

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:28
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