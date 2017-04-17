Kapıkule'de 3 milyon liralık uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

Türkiye’ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen Türk sürücü M.Y. yönetimindeki TIR, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi.
TIR dorsesinin palet ve termoking motorunun arasında kalan bölümde farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, arama hangarına çekildi.
'ASETİK ANHDRİT MADDESİ'
Burada yapılan incelemede 50 bidonda, eroin hammaddesi olan 1 ton 554 kilo ‘asetik anhidrit’ maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR'ın Türk sürücüsü M.Y., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Piyasa değeri 3 milyon 100 bin lira olduğu öne sürülen ‘asetik anhidrit’ maddesiyle yaklaşık 750 kilo eroin imal edilebildiği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.