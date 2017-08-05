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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 9 kilometrelik tır kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar 9 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:34
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 9 kilometrelik tır kuyruğu

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu 9 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 360 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Öte yandan, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da yurt dışına çıkmak için bekleyen yaklaşık 120 tır, 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:34
  1. Kapıkule
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