Kapıkule Sınır Kapısı'nda 9 kilometrelik tır kuyruğu

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu 9 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 360 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Öte yandan, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da yurt dışına çıkmak için bekleyen yaklaşık 120 tır, 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.