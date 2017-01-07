Kapı kapı dolaşıp provokasyona başladılar!

Gezi kalkışmasında Taksim'i savaş alanına çeviren gezicilerin oluşturduğu Birleşik Haziran Hareketi, laiklik üzerinden milletimizi provoke etmeye devam ediyor.

Kapı kapı dolaşıp provokasyona başladılar!
Eklenme: 07 Ocak 2017, 02:30
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YENİAKİT.COM.TR - Gezi isyanında Taksim'i savaş alanına çeviren gezicilerin oluşturduğu Birleşik Haziran Hareketi, laiklik üzerinden milletimizi provoke etmeye devam ediyor.

'Laikliği kazanacağız' başlıklı bir yazı dağıtan provokatörler, kapı kapı dolaşıyor.

KAHVE KAHVE GEZEN PROVOKATÖRLER TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Okmeydanı’nda kahvehanede provokatörlük yapan iki şahıs tutuklanmıştı. Laiklik üzerinden fitne çıkarmaya çalışan Birleşik Haziran Hareketi hakkında yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor.

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Sosyal medya teröristlerini ihbar edin!

Birleşik Haziran Hareketi'nden provokasyon!

Kahve kahve dolaşan provokatörler hakkında karar!

 

 
Etiketlerbirleşik haziran hareketilaiklikprovokasyonprovokatör
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