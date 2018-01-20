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Kapı kapı dolaşıp hasta ve engellileri traş ediyor

Van’da berberlik yapan Selçuk Yay, engelli ve yatalak hastaların evlerine giderek saç ve sakal tıraşını yapıyor, ihtiyacı olanlara ayarlanabilir yatak temin ediyor.

20 Ocak 2018 Cumartesi 22:05
Kapı kapı dolaşıp hasta ve engellileri traş ediyor

Van’ın Muradiye ilçesinde Genç Adımlar Derneği Başkanı Selçuk Yay, engelli ve yatalak hastaların evlerine giderek saç ve sakal tıraşlarını yapıyor, ihtiyacı olanlara ayarlanabilir yatak temin ediyor.

İlçe merkezinde yaşayan berber Yay, yaklaşık 3 aydır kendi aracıyla en ücra köylere giderek engelli ve yatalak hastaların saç ve sakal tıraşlarını yapıyor.

Bu kişilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Yay, ihtiyaç sahibi hastalara da hayırseverler aracılığıyla ayarlanabilir yatak hediye ediyor.

Yay, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli ve yatalak hastaları haftada bir kez ziyaret ettiklerini söyledi.

Bir anlamda “evde kuaför hizmeti” verdiklerini belirten Yay, “Dernek olarak ilçemizde tüm engelli ve yaşlılarımıza elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Şimdi de kişisel bakım ihtiyacı olan, hastanede yatan ya da evlerinden dışarı çıkamayan yaşlılarımız ve engelli kardeşlerimize kuaför hizmetini ulaştırıp hayır dualarını alıyoruz.” dedi.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan 63 yaşındaki Nezir Çelik’i Beydağı köyündeki evinde ziyaret eden Yay, “Bu hastamız yeni evine gelmiş, eşine ait oksijen tüpünü kullanıyor. Bunu da yeni öğrendik. Bu hastamıza da bir tüp ve bir elektrikli oksijen cihazı getireceğiz. Daha rahat etmesi için ayarlanabilir yatak temin edeceğiz. Yani sadece saç sakal değil, diğer ihtiyaçlarını da karşılayarak rahat etmesini sağlayacağız.” diye konuştu.

Yay, kemik erimesi bulunan KOAH hastası 43 yaşındaki Ömer Sarı’nın 21 yıldır evden çıkamadığını ve onun yatak ihtiyacını karşılayarak saç ve sakal bakımlarını yaptıklarını, 75 yaşındaki hasta Mehmet Kılıç’a yatak hediye ettiklerini ve tıraşını yaptıklarını dile getirdi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 22:05
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