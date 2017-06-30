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Kapı kapı dolaşıp esnafa Kur’an öğretiyor

Aydın’da görevli 47 yaşındaki imam Gazanfer Arslan, 5 yıldır Kur’an-ı Kerim öğretmek için esnaf ziyaretleri yapıyor. Arslan, “İmamlığın sadece camilerde yapılmayacağını düşündüm. Elimden geldiği kadarıyla esnafa ulaşmaya çalıştım” dedi.

30 Haziran 2017 Cuma 06:38
Kapı kapı dolaşıp esnafa Kur’an öğretiyor

AYDINAydın’ın Germencik ilçesinde görevli imam Gazanfer Arslan, cami dışında da kapı kapı dolaşarak esnafa Kur’an-ı Kerim öğretiyor.

Şeyh Mehmet Camisi’nde 26 yıldır imamlık yapan Gazanfer Arslan (47), boş zamanlarında esnafı ziyaret ederek, onlara dini bilgiler veriyor.      

Arslan, yaptığı açıklamada, imamlığı çok sevdiğini söyledi.      

Elinden geldiği kadarıyla insanlara bu hizmeti vermeye devam edeceğini belirten Arslan, kutsal bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.      

Emekli olduktan sonra da Kur’an-ı Kerim öğretme hayali kurduğunu anlatan Arslan, “Bu hayalimi geciktirmemeliyim diye düşündüm. Buna 5 yıl önce esnaftan başladım. O zaman 2 kişiye gidiyordum. Sonra baktım ki esnafı tanıdıkça, talep de geldikçe güzel oluyor. Kapı kapı dolaştığım her esnafın çalışma saatine göre kendimi ayarlayıp, mesai saatleri dışında yanlarına gidip, onlara Kur’an öğretmeye başladım” ifadelerini kullandı.      

“Öğrencileri” arasında manav, kasap gibi esnafın bulunduğunu belirten Arslan, bugüne kadar 20 esnafa Kur’an öğrettiğini kaydetti.      

Esnaf Hüseyin Şen (53) de hiçbir ücret ödemeden ders aldıklarını söyledi. Derslere yeni başladığını ifade eden Şen, amacının kısa sürede Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek olduğunu bildirdi.      

Mustafa Koçak (63) ise Arslan sayesinde Kur’an’ı öğrendiğini dile getirerek, “Sağ olsun, hiçbir şey beklemeden her gün geliyor. Ailece kendisinden Kur’an-ı Kerim öğreniyoruz. Hocamızdan çok memnunuz, Allah ondan razı olsun” dedi.      

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 06:38
  1. Aydın’ın Germencik ilçesi
  2. Gazanfer Arslan
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