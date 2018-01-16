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Kapatılan üniversitenin eski dekanı ByLock'tan tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski dekan M.Ö. tutuklandı.

16 Ocak 2018 Salı 11:04
Kapatılan üniversitenin eski dekanı ByLock'tan tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanı M.Ö. tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edilen ve KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanı M.Ö. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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